Sprengkulde skaper kjempetrøbbel for NM-renn: – Et punkt som er litt kritisk

Det står fellesstarter med skibytte for menn og kvinner på programmet på Gjøvik. Kvinnenes renn skulle ha startet klokken 10.30. Én time før oppsatt starttidspunkt hadde juryen sitt møte.

Der ble det besluttet å utsette.

«Vi har nå 24,5 grader på det kaldeste stedet i løypa», ble det opplyst i etterkant. Grensen for å gå renn er minus 18 grader.

Rennleder Ole Henrik Evensen opplyser at det vil bli foretatt en ny temperaturmåling på Vind skistadion klokken 11 lørdag formiddag. I etterkant av denne vil det bli tatt en ny avgjørelse rundt om rennene kan bli gjennomført.

Kritisk punkt

– Vi håper veldig at når sola kommer, vil det varmes opp nok. Det tror vi på, sier rennleder Evensen til NTB.

Han bekrefter at enkelte deler av løypa er betydelig kaldere enn resten.

– Vi har en bekkedal, som det alltid er kaldt i. Dessverre går mye av løypene nedom der. Det er et punkt som er litt kritisk, sier Evensen.

– Nå har vi gjort målinger på en åtte-ti steder. Vi går med termometre festet på stavene, legger han til.

Etter jurymøtet klokken 11 blir det besluttet om kvinnerennet kan gjennomføres.

– Det blir endelig avgjørelse på dette. Hva som deretter skjer med gutterennet, får vi se, sier Evensen.

Stafetter i fare

På spørsmål fra NTB åpner han for at kvinnerennet kan bli avlyst, mens man likevel kjører herrerennet senere på dagen. Starten på herrerennet kan samtidig ikke flyttes ytterligere, som følge av at det er ventet mer kulde igjen mot kvelden.

Søndag er det stafetter for menn og kvinner på Gjøvik. Da er det også meldt om sprengkulde. Stafettene har i tillegg oppsatt start allerede klokken 9. Det kan gi arrangørene ytterligere hodebry.

– Jeg har ikke lyst til å tenke så langt, men det ser ikke lovende ut, sier rennleder Evensen.

Landslagstrener for menn, Eirik Myhr Nossum, lå på været da han snakket med NTB.

– Vi får se. Det kan bli alt fra avlyst til forkortet løype, sa Nossum.

Han bekrefter samtidig at starten på stafettene også kan skyves. Værmeldingene tyder samtidig på enda flere minusgrader søndag.

Landslagsløper Emil Iversen varslet overfor Adressa lørdag at han ikke kommer til å gå søndagens NM-stafett som følge av sprengkulde. Trønderen har nylig vært syk og vil ikke risikere mer helsetrøbbel inn mot VM i Planica.

