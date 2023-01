Braathen holder Kitzbühel foran VM: – Det er vår Superbowl

Søndag kjører han for å vinne for fjerde gang i vinterens verdenscup. Det skjer foran et feststemt publikum i Hahnenkamm-bakken.

– Det er sykt fett å være her. Kitzbühel er uten tvil favorittstedet mitt på touren. Dette er vår Superbowl, og for meg er det det største rennet, sier Braathen til NTB.

Han holder skimetropolen i Østerrike hjertet nært av flere grunner.

– Pappa bodde her i flere år, og han tok meg med hit på skiferie da jeg var liten. Det var også her jeg fikk mitt gjennombrudd og senere en av mine første pallplasser. Jeg føler dette rennet er litt for ham (faren), og sånn sett er det ekstremt viktig for meg.

Langt unna hverdagen

Braathen ble nummer fire i Kitzbühel-slalåmen i 2020. Det var hans til da beste verdenscupresultat. I fjorårets renn var kun Dave Ryding bedre enn ham.

– Vil det være større å vinne i Kitzbühel enn å ta VM-gull?

– Ja, for meg er det sånn. Dette er det største jeg kan få til for pappa og meg personlig. Jeg er en som står på ski for å få oppleve de tingene som er så «far-fetched» fra hverdagen. Å stå med grønne tall foran fansen her, vil være så langt unna hverdagen jeg kan komme.

Lagkameraten Atle Lie McGrath (22) er ikke like bastant, men lener seg mot at suksess i Kitzbühel vil være større enn å bli verdensmester.

– Det er vanskelig å sette ord på det. Et mesterskap er helt rått, og i år skal jeg til mitt første senior-VM. Det blir en ny erfaring, men det er noe med å vinne i Kitzbühel. Den ligger nesten høyere enn et VM-gull, sier han til NTB.

19. februar er datoen for VM-slalåmen for menn i franske Courchevel.

Høyt nivå

Henrik Kristoffersen har lenge ment at antall verdenscupseirer er viktigere for ham enn å vinne i mesterskap.

– Er én verdenscupseier større enn ett VM-gull? spør Kristoffersen og drar på det.

– Det er akkurat de samme som kjører i morgen som i VM. Begge deler er å vinne på det høyeste nivået innen alpinsporten. Selvfølgelig vil mediene, sponsorer og kanskje folk flest huske deg mer for et VM-gull enn en verdenscupseier. Men to seirer er bedre enn én, sier Norges mestvinnende slalåmkjører til NTB.

Kristoffersen har tidligere vunnet to ganger i Kitzbühel (2016 og 2018). Søndag håper han å fortsette den gode formen og ta sin tredje seier på få uker, men konkurransen internt er tøff.

Braathen og McGrath er også sterke vinnerkandidater. Av de norske alpinistene er det bare utforkongen Aleksander Aamodt Kilde som hittil i vinter har vunnet mer enn Braathen.

