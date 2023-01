Feilfri Vittozzi vant i Ruhpolding – Tandrevold på 7.-plass

Det skjedde i et renn der Vittozzis argeste konkurrenter bommet minst én gang på skytebanen. Italieneren, som er kjent for å være en god skytter, kunne dermed gå inn til sin første verdenscupseier for sesongen.

Både Tandrevold og Marte Olsbu Røiseland åpnet rennet bra, men et bomskudd på tredje skyting sendte sistnevnte ut av seierskampen. Olsbu Røiseland gjorde nylig comeback i verdenscupen etter en trøblete høst.

– Det var hardt, veldig hardt. Jeg kjenner at jeg har godt av det, at jeg mangler noen konkurranser. Men jeg gjør en av mine beste normaler skytemessig, og det er deilig, sa hun til TV 2.

Sur bom

Tandrevold, Simon og italienske Dorothea Wierer preget lenge løpet og lå som tettrio inn mot siste skyting. Den norske løperen var avhengig av å skyte bedre enn konkurrentene for å ha seierssjanse, men ettersom alle bommet én gang hver – Tandrevold på aller siste skudd – måtte hun finne seg i å kjempe om 3.-plassen i rennet.

– Akkurat nå er jeg ikke i mitt beste humør. Jeg skulle gjerne stått her med ett treff mer … av og til er skiskyting en drittsport, sa Tandrevold.

Det ble ganske raskt klart at hun ikke kom på seierspallen ettersom Vittozzi fra et senere startnummer overtok ledelsen. Deretter kom den franske overraskelsen Lou Jeanmonnot inn til 2.-plass etter 20 treff på standplass.

19-åring debuterte

Vittozzis forsprang i mål var på 39 sekunder til Jeanmonnot. Deretter fulgte verdenscupleder Julia Simon på 3.-plassen.

Tandrevold endte 1.31,8 bak vinneren, mens Olsbu Røiseland ble slått med ytterligere 18,3 sekunder og endte på 8.-plassen.

Karoline Knotten nøyde seg også med én bom, men tapte mye i sporet og havnet på 13.-plass. Ida Lien og Ragnhild Femsteinevik fikk sine løp ødelagt av fire bomskudd hver.

Den 19 år gamle verdenscupdebutanten Maren Hjelmeset Kirkeeide fikk et tøft løp, men gjorde seg absolutt ikke bort. Hun hevet seg etter to bomskudd på liggende skyting og gikk inn til 50.-plass med tre bom totalt.

