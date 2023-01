Ny skiskytterseier for Thingnes Bø etter at strømbrudd skapte kaos

Bø pådro seg bommene på første liggende og siste stående, men de to tilleggsminuttene stoppet ikke stryningen som tok sin åttende individuelle seier av elleve mulige denne sesongen.

Bø ble nummer tolv på en palløs norsk dag i Finland i årets første verdenscuprenn, og på de to siste ble det 3.-plass i renn vunnet av Sturla Holm Lægreid og Johannes Dale.

Johannes Thingnes Bø har startet sesongen helt formidabelt.

– Dette var litt både og. Det var egentlig et ganske bra løp. Jeg forsøkte med god rytme på siste stående for å unngå bom, og så ble det kanskje litt krampaktig. I den formen jeg er i nå, er det kanskje normaldistansen som er den største fellen, men jeg skjønte at jeg ikke ville tape altfor mange verdenscuppoeng, sa Thingnes Bø til TV 2.

Et strømbrudd på stadion førte til at TV-bilder, lyd og tidtakersystemet gikk i stå underveis i torsdagens renn i Tyskland.

