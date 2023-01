Bø følte verdenscupplassen var i fare: – Kjedelig å være i den posisjonen

Det var mye som lugget for storebror Bø før jul. Kun to plasseringer i topp ti gjorde at det ble stilt spørsmål rundt hans posisjon som fast verdenscupløper.

Han innrømmer at perioden var tøff.

– Det er alltid kjedelig å være i den posisjonen, og den plassen er ikke noe kul å ha. Det er første gangen jeg har vært i den «sjettemanns-posisjonen», og den er alltid utsatt. Når vi har så mange løpere som gjør det bra i IBU-cupen, så blir man et lett bytte, sier Bø til TV 2.

Stryningen fikk fornyet tillit tross svake resultater. Han avsluttet 2022 med en 6.-plass i franske Le Grand Bornand, og sist uke gikk han inn til to pallplasser i Pokljuka i Slovakia.

– Jeg visste jo det ville løsne før eller senere, men om det var nå eller litt senere i vinter visste jeg ikke, sier Bø.

Han legger til at det gjelder å «ha litt is i magen» når ting ikke flyter.

– Så hjelper det også å ha et trenerteam i ryggen som også hadde troen på at det skulle løsne etter hvert.

Onsdag går Bø og resten av det norske herrelaget normaldistanse når verdenscupen inntar tyske Ruhpolding.

[ Thingnes Bø forsvarte ledelsen og vant jaktstarten – storebror Tarjei på tredje ]