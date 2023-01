Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) opplyser at hun ikke starter dagens renn. Pärmäkoski skriver på Instagram at det dreier seg om trøbbel med magen.

Pärmäkoski lå på tredjeplass i sammendraget, ett minutt og fem sekunder bak svenske Frida Karlsson.

Det betyr at det er dobbel Udnes Weng på pallen før de to siste konkurransene. Tiril har 41 sekunder opp til Karlsson, mens for Lotta er det 1.27 minutter.

Lørdag er det 15 kilometer klassisk på programmet.

