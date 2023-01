Granerud vant kvalifiseringen til det siste hoppukerennet

Granerud leverte et strålende hopp på 137 meter i kvalifisering til fredagens renn i Bischofshofen. Før hoppet ba landslagstrener Alexander Stöckl om å få satt ned avsatsen to hakk. Likevel hoppet nordmannen like langt som den da ledende Kamil Stoch, og han tok over ledelsen.

Andremann i sammendraget, Dawid Kubacki, gjennomførte også et svært godt hopp. Men selv med 137,5 meter måtte Kubacki se seg slått av nordmannen. Han endte som nummer to, 4,4 poeng bak Granerud.

Nordmannen fortsetter dermed å levere svært gode hopp i sesongens utgave av hoppuka. Når bare fredagens renn gjenstår leder 26-åringen med 23,3 poeng ned til polske Kubacki.

Nordmannen vant både første renn i Oberstdorf og nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen. I tirsdagens renn i Innsbruck fikk han problemer i førsteomgangen, men hentet seg mesterlig inn med andrehoppet og endte til slutt som nummer to.

