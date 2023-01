Jarl Magnus Riiber satt ut av parasitt – gir opp verdenscupen

Selv om han leder verdenscupen etter førjulsrennene, sier han til NRK at han har gitt opp å bli sammenlagtvinner.

– Jeg har en parasitt, og det har satt meg veldig tilbake. Jeg tar ikke til meg næring, og slik har det vært i to ukers tid, sier kombinertstjernen til NRK.

– Jeg har gått ned i vekt, og det er ikke noe bra for energien man trenger for å gå fort på ski. Det gjør at jeg ikke har sjanse til å rekke å få kroppen i normal funksjon nå.

Skiforbundet bekreftet Riibers forfall til helgens renn.

– Jarl har slitt med en mageinfeksjon siden romjulen og er fremdeles ikke frisk nok til å trene normalt. Helgens konkurranser kommer derfor tidlig, og det er foreløpig usikkert om han blir klar til neste helgs renn, sier landslagslege Anders Heen til skiforbundets nettsted.

All in på VM

Riiber satser nå alt mot ski-VM i Planica.

– Det er kjipt at Otepää ryker, men helsen kommer alltid først. Om jeg rekker Klingenthal neste helg, blir det i så fall en ren bonus. Jeg kommer til å prioritere bort verdenscupen sammenlagt og gå «all in» for VM, sier Riiber.

Sportssjef Ivar Stuan sier at det viktigste er at Riiber blir frisk.

– Det er aldri hyggelig med sykdom, men det er god tid til VM. Han har tidligere vist at han kan komme sterkt tilbake, som da ryggen ødela januar for ham foran OL. Nå skal vi sørge for at han får best mulig medisinsk oppfølging. Det er godt å vite at vi har et solid apparat rundt verdens beste kombinertutøver, sier Stuan.

Nybakt far hopper inn

Espen Andersen, som er nybakt far, hopper inn på kort varsel og erstatter Riiber i Otepää. Andersen ble far på årets første dag.

– Det er veldig sporty av Espen å reise nærmest rett fra fødsel til verdenscup i Otepää. Alle forstår at han har hatt hektiske dager på hjemmebane, men samtidig vet Espen at han må levere sportslig for å ha en sjanse til å kvalifisere seg til VM, sier Stuan.

(©NTB)