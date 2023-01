Hegstad Krügers plan sprakk

Da ble det i praksis en fellesstart halvveis ut i onsdagens jaktstart. Derfra og inn handlet det bare om å vinne spurten.

Men i sammendraget hadde heller ikke det stor betydning ettersom det ikke var noen bonussekunder å hente.

Kjente forrige renn i kroppen

– Jeg håpet på større fart da jeg tok igjen Johannes, men jeg kjente at jeg ikke hadde så mye å gå med. Jeg tror tirsdagens 10km klassisk satt i kroppen, sa Simen Hegstad Krüger til NRK etter rennet.

Dermed endte Lyn-løperen på 8. plass og har 32 sekunder opp til Klæbo i sammendraget. Den avstanden vil ventelig øke betydelig etter fredagens sprint.

Han var oppe og dro i tet et par ganger, men det nyttet ikke å dra fra. I stedet kom Sjur Røthe, som startet over et minutt bak, opp og satte fart. Også Hans Christer Holund kom opp og trakk i front en kort stund.

– Jeg er strålende fornøyd med at vi hentet inn så mange sekunder i sammendraget. Men i en spurt er det jo ingen som slår Klæbo, sa Holund.

Og da ble det typisk nok tre sterke sprintene øverst å pallen. Bak Klæbo kom Sindre Bjørnestad Skar og Federico Pellegrino. Det var overraskende etter en 20 kilometer.

Bare tolv sekunder bak

Italierenen tok dermed innpå Klæbo kraftig i sammendrager og er nå oppe på 2. plass igjen, bare 12 sekunder bak trønderen.

– Jeg har vel aldri opplevd at det er ti løpere innenfor et minutt bak lederen etter fire etapper, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Som forventet ble det rolig. Samlet kom det opp flere enn jeg hadde trodd, og det gikk i sneglefart i lang tid, men på slutten handler alt om å posisjonere seg. Jeg var toer ned den siste bakken, og da øynet jeg muligheten, sa Klæbo til Viaplay etterpå.

Klæbo startet jaktstarten tolv sekunder foran Simen Hegstad Krüger. Tidene var basert på tirsdagens klassiske 10 kilometer, og allerede på åpningsrunden var fem mann samlet i front. Ikke lenge etterpå ble gruppen folksom med tett på 30 løpere.

Individuell idrett

Pål Golberg var bare 3,5 sekund bak Klæbo onsdag og lurer i sivet. Han mener at et norsk form for lagtempo var uaktuelt onsdag.

- Langrenn er invididuell idrett, sier Golberg til NRK og avviser at de norske løperne hadde noen plan i feltet.

- Vi manglet litt dynamikk vi foran der, la Hegstad Krüger noe kryptisk til.

Sletter nye rekorder

Først inn mot oppløpet rykket Klæbo. Ingen greide å holde tritt på 26-åringens vei mot det som var hans 56. verdenscupseier. Aldri før har Klæbo vunnet flere enn fire etapper i en og samme tour, men den bestenoteringen står for fall om alt går som de fleste tror.

– Nå er det bare å bruke hviledagen i morgen godt, så blir det en bra sprint på fredag, sa Klæbo om fortsettelsen.

Han tok sin 15 enkeltseier i Tour de Ski, noe som også er rekord.

Torsdag er det hviledag iforan sprinten i Val di Fiemme fredag.

---

FAKTA

Verdenscup langrenn i Oberstdorf, Tyskland onsdag, jaktstart, 4. etappe i Tour de Ski:

Menn, 20 km fri teknikk:

1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 41.35,8, 2) Sindre Bjørnestad Skar, Norge 0.01,8 min. bak, 3) Federico Pellegrino, Italia 0.02,1, 4) Calle Halfvarsson, Sverige 0.02,9, 5) Sjur Røthe, Norge 0.03,4, 6) Pål Golberg, Norge 0.03,5, 7) William Poromaa, Sverige 0.04,0, 7) Simen Hegstad Krüger, Norge 0.04,0, 9) Didrik Tønseth, Norge 0.04,3, 10) Emil Iversen, Norge 0.04,5.

Øvrige norske: 11) Håvard Moseby 0.04,6, 12) Hans Christer Holund 0.05,0.

Tour de Ski (4 av 7 etapper):

1) Klæbo 1.31.02, 2) Pellegrino 0.12 min. bak, 3) Golberg 0.14, 4) Skar 0.32, 5) Krüger 0.32, 6) Poromaa 0.37.

Øvrige norske: 7) Tønseth 0.39, 8) Røthe 0.39, 9) Holund 0.39, 16) Moseby 1.31, 20) Iversen 1.56.

Martin Løwstrøm Nyenget trakk seg fra touren foran onsdagens etappe.