Weng vurderer å bryte Tour de Ski: – Ting koster mer for meg

– Jeg er usikker på hva jeg skal gjøre. Vi får se an om det er verdt å gå hele Touren, forklarer hun overfor VG.

Weng startet som nummer 51 på søndagens jaktstart over 10 kilometer i klassisk, men med et knallgodt løp gikk hun i mål til 8.-plass.

– Ting koster mer for meg. Jeg må litt i tenkeboksen for å finne ut om er verdt det. Jeg hadde ikke tenkt å gå hele i fjor, og var da veldig fornøyd med at jeg gjorde det. I år er jeg skeptisk. Jeg har lyst til å prestere i VM, og da ville det være dumt å drite seg ut og plutselig ikke komme til VM, sier Weng.

På lørdagens sprint var Weng sjanseløs og røk ut allerede i prologen. Dermed ble søndagens praktløp en helomvending for 31-åringen.

– Jeg tar det fra dag til dag. Men jeg drar i hvert fall til Oberstdorf. Så får vi se om jeg drar videre til Val di Fiemme, selv om jeg trives veldig godt i løypene der, sier Weng.

