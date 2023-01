Brukte flere millioner på å fjerne han – nå er Bråthen offisielt tilbake som sportssjef

Det opplyser Bråthen overfor Dagbladet.

– Jeg skrev under for to dager siden. Jeg sendte en elektronisk post, ferdig signert, sier Bråthen til avisen.

Det skjer etter at Norges Skiforbund brukte tre millioner kroner på å få ham ut av stillingen i fjor.

Bråthen hadde en arbeidskonflikt med daværende skipresident Erik Røste og generalsekretær Ingvild Bretten Berg, som førte til at han sluttet i stillingen som sportssjef og gikk over til å bli landslagssjef.

Nå har både Røste og Bretten Berg sluttet og Bråthen er tilbake som sportssjef.

– Det endte opp med en identisk avtale som den jeg ble servert i mai 2021, sier Bråthen.

Konflikten kom til overflaten i august 2021, da det ble kjent at forbundet ikke ville forlenge åremålsavtalen med den daværende sportssjefen. Bråthen hadde da hatt jobben siden 2004.

Ledelsen i forbundet viste blant annet til utilbørlig oppførsel av Bråthen over lengre tid. Både hoppleiren og sponsorene reagerte kraftig på skiforbundets beslutning og krevde at Bråthen skulle bli værende som sportssjef for hopperne. Bråthen selv varslet søksmål mot forbundet.

