Norges landslagstrener krever endringer før Tour de Ski-starten: – Risky

Under fredagens gjennomkjøring av løypa var det flere som fikk seg et ublidt møte med isen ned den siste bakken i sprintløypa i Val Müstair.

Dagbladet sto i bånn av bakken og så en rekke utøvere komme i ubalanse og veive med armene for å redde seg inn. Fire svenske kvinner falt også, det samme gjorde en tysk kvinne.

Landslagstrener Arild Monsen var blant dem som så løperne få problemer på det isete underlaget.

– Dette er risky. Det er is og løs snø på toppen. Det er synd at det kan gjøre store utslag hvis folk faller, uavhengig av nasjon. Så vi, sammen med Marcus Cramer (trener for Italia), kommer til å komme med et forslag om at vi stenger løypene totalt før start i morgen, forklarer Monsen til avisen.

De to landslagssjefene vil kreve en forandring under lagledermøtet fredag kveld.

Ifølge Dagbladet ga den norske landslagstreneren også en FIS-representant klar beskjed allerede under gjennomkjøringen:

– Jeg vil ikke se folk krasje.

