Granerud leder hoppukeåpningen etter monsterhopp

Mye bakvind gjorde forholdene krevende for mange hoppere i Schattenbergbakken. Mot slutten av omgangen endret imidlertid forholdene seg til det bedre for enkelte heldige.

Granerud hoppet under relativt fine forhold og var lengst av samtlige. Han våget ikke å sette nedslag og ble trukket av dommerne for det.

Foran finaleomgangen har Asker-gutten 4,6 sekunder til gode på polske Piotr Zyla. Verdenscupleder Dawid Kubacki er nummer tre.

Kubacki er 5,6 poeng bak Granerud.

Oppløftende av Lindvik

Marius Lindvik viste framgang i prøveomgangen torsdag og fortsatte med et godt hopp i første omgang. 121 meter ga duellseier og 14.-plass foran finalen.

Johann André Forfang var ikke heldig med forholdene, men vant den norske duellen mot Anders Fannemel med et svev på 122 meter. Han ligger på 21.-plass.

Klar for hopp nummer to er også hoppukedebutanten Kristoffer Eriksen Sundal. Oslo-gutten landet på 119 meter etter et greit hopp, og vant sin duell. Han er nummer 24.

Skuffet Johansson

To plasser bak seg har han lagkamerat Daniel André Tande, som landet på 120 meter og ikke hadde noen problemer med å sikre avansementet til finaleomgangen med det.

Robert Johansson lyktes ikke maks i åpningsomgangen på årets sesongens hoppuke. 113,5 meter og 28.-plass var skuffende fra Søre Ål-gutten som også hadde tunge forhold.

– Jeg kjente det var tungt, men jeg tipper jeg har noe å jobbe med selv også, sa Johansson til Viaplay.

