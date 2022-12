Granerud suverent best i Oberstdorf – alle norske kvalifisert til hoppukeåpningen

Granerud leverte et strålende hopp på 133,5 meter under tunge forhold i Schattenbergbakken onsdag. Det holdt til en overlegen seier, 8,9 poeng foran polske Dawid Kubacki på andreplassen.

– Jeg har jo vist i Engelberg og her at når jeg treffer på de beste hoppene mine, så er jeg best. Det er godt å komme hit og fortsette å levere hopp som er best, sa en selvsikker Granerud til Viaplay etter kvalifiseringen.

Sloveneren Timi Zajc kvalifiserte seg som nummer tre, 13,8 poeng bak Granerud.

Johann André Forfang viste også at han trives godt i bakken. Tromsøværingen strakte seg helt ned til 134,5 meter, noe som holdt til en fjerdeplass. Etter hoppet var 27-åringen svært fornøyd.

– Det var så pur glede som du får det. Skikkelig gøy, sa Forfang til Viaplay.

Grei innsats av de norske

De andre norske hadde heller ikke store problemer med å kvalifisere seg til torsdagens renn.

Daniel-André Tande gjorde i likhet med Forfang et godt hopp. Med 131,5 meter endte han som nummer ni.

Robert Johansson hoppet solid under tunge forhold. Med 124,5 meter kvalifiserte han seg på en 16.-plass, mens Marius Lindvik skuffet og endte som nummer 29.

Hoppukedebutanten Kristoffer Eriksen Sundal kvalifiserte seg som nummer 19, mens veteran Anders Fannemel endte som nummer 47.

God stemning

Etter to år med korona var det tilbake til god stemning og folkehav i tyske Oberstdorf. Hele 16.000 hadde møtt opp til kvalifiseringen onsdag.

Verdenscupleder Dawid Kubacki er favoritt til å vinne hoppuka sammenlagt. Anze Lanisek og Granerud er blant de nærmeste utfordrerne.

Rennet blir gjennomført torsdag kl. 16:30. Det er det første av fire renn som utgjøre den tysk-østerrikske hoppuka.

I fjor var det Ryoyu Kobayashi som vant rennet i Oberstdorf foran Granerud og Johanson.

