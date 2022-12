Shiffrin i klar ledelse i Semmering – de norske langt bak

Shiffrin leder med 0,72 sekunder til nærmeste konkurrent. De norske er langt bak.

Storslalåmrennet i Semmering var det som egentlig skulle vært sesongåpning i Sölden. Det har vært varmt i Østerrike i julen, og arrangøren hadde preppet løypa med salt for å få faste nok forhold. Tirsdag var det null grader og vårpreg i bakken.

Shiffrin kjørte fra startnummer én og var litt usikker på hvor fort det hadde gått. Hun var rask å toppen, men i avslutningen tapte hun en del til de fleste konkurrentene. Det var likevel nok til å lede med 0,72 sekunder til Petra Vlhova. Tessa Worley følger 1/100 sekund bak, mens canadiske Valerie Greinier er ytterligere 4/100 bak.

Ragnhild Mowinckel var fjerde kvinne fra start og var 22 hundredeler bak Shiffrin på toppen, men tapte mye nedover og var i mål 1,02 sekunder bak. Det holdt til 9.-plass hittil. Det gjenstår ennå noen løpere i den første omgangen.

Mina Fürst Holtmann tapte mye på toppen, men holdt relativt godt følge med Shiffrin nedover, men i mål var hun 1,05 bak på en tiendeplass.

Thea Louise Stjernesund endte 2,01 bak og ligger an til å kjøre 2. omgang. Maria Therese Tviberg derimot var hele 3,07 bak og det spøker for en plass i finalen for henne etter at 25 løpere har startet.

Kristin Lysdahl kjører på et senere startnummer.

