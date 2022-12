Røiseland tilbake i skiskytternes verdenscup i januar

Det bekreftes i Norges Skiskytterforbunds ferske uttak til verdenscuphelgen i Slovenia. Seks menn og seks kvinner representerer Norge der.

Røiseland har slitt med å få kroppen i gang, og hun har ennå ikke konkurrert denne sesongen. Men nå føler den tredobbelte OL-mesteren fra sist vinter at hun begynner å få kontroll.

– Jeg var veldig spent på når kroppen ville fungere igjen. I forrige uke følte jeg at den gjorde det, og det var veldig deilig. Jeg ble utrolig lettet. Jeg går ikke fort, og jeg er ikke i god form, men bare det å få svarene på at kroppen virker, var som å vinne et OL-gull, sa hun i et TV 2-intervju mandag.

[ Skiskytter Røiseland ute til januar: – Helsa er tross alt viktigst ]

Gledelig nytt

Røiseland har vært blant verdens aller beste skiskyttere på kvinnesiden de siste fire-fem årene. Hun vant verdenscupen sammenlagt sist sesong og tok OL-gull på sprint, jaktstart og blandet stafett.

– Vi er veldig glade for å kunne ønske Marte Olsbu Røiseland velkommen tilbake. Hun har gjort en fenomenal jobb de siste månedene, og endelig responderer kroppen på tøff trening. Vi gleder oss virkelig til å se hva hun kan få til i Pokljuka, sier landslagssjef Per Arne Botnan.

Denne sesongen er VM i tyske Oberhof det store målet. Mesterskapet arrangeres fra 8. til 19. februar.

En av de andre store skiskytterne de siste årene, Tiril Eckhoff, er fortsatt ikke klar for konkurranser.

[ Eckhoff ute på ubestemt tid: – Har ikke hatt det helt bra ]

---

Slik er uttaket til sesongens fjerde verdenscuphelg:

Menn: Filip Fjeld Andersen (Geilo), Johannes Thingnes Bø (Markane), Tarjei Bø (Markane), Vetle Sjåstad Christiansen (Geilo), Sturla Holm Lægreid (Bærum), Johannes Dale (Fet).

Kvinner: Ragnhild Femsteinevik (Hålandsdal), Emilie Kalkenberg (Skonseng), Karoline Knotten (Vingrom), Ida Lien (Simostranda), Marte Olsbu Røiseland (Froland), Ingrid Landmark Tandrevold (Fossum).

Det skal gås sprint og jaktstart for begge kjønn samt blandet stafett og parstafett i Pokljuka.

---