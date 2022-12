Hirscher overrasket over Kristoffersen: – Har ikke egoet som mange andre sier

– Det er kult å jobbe med en idrettsutøver som Henrik. Han overrasker oss hver dag – spesielt som person, sa Hirscher til Kronen Zeitung etter de to storslalåmrennene i Alta Badia.

Kristoffersen endte som nummer to i begge rennene. Søndag bak landsmann Lucas Braathen og mandag bak sveitsiske Marco Odermatt.

– Han er en virkelig kul fyr. Det ville jeg ikke ha sagt for noen år siden. Han er så ivrig. Han vil, han vil. Det er da du skjønner at han er i fred med seg selv. Han har ikke egoet som mange andre sier. Han sier ikke «Jeg vet alt best uansett». Det er moro, fortsatte Hirscher.

Rælingen-løperen brøt med Rossignol etter 18 år på de franske skiene og signerte med Van Deer før sesongen. Hirscher skapte skimerket etter at han ga seg som aktiv i 2021.

– Hvor lenge er det til Van Deers første seier?

– Det er vanskelig å si. Når det gjelder grunnhastigheten, er vi ikke der Odermatt er, men vi er i nærheten, svarte Hirscher.

Kristoffersen står med tre pallplasser etter fem renn denne sesongen.

