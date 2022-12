Braathen tok sesongens første verdenscupseier: – Utrolig følelse

Etter å ha vært sju hundredeler bak lagkamerat Henrik Kristoffersen etter første omgang, kjørte Braathen en svært god finaleomgang. Med det sikret han sin første seier for sesongen og sin tredje totalt.

– Det er en utrolig følelse. Jeg er så glad for å ta min første pallplass i Val d’Isère. Det var en fantastisk atmosfære og jeg vil bare gjøre det igjen, sa Braathen til arrangøren.

Kristoffersen kom skjevt ut i sin finaleomgang og ble nummer seks. Manuel Feller og Loïc Meillard tok annen- og tredjeplassen.

Rennet i Val d’Isère var sesongens første i slalåm.

Satte standarden

Timon Haugan ble nummer åtte, mens Alexander Steen Olsen endte på 20.-plass. Sebastian Foss Solevåg kjørte ut i finaleomgangen.

Den norske slalåmspesialisten Kristoffersen åpnet rennet noe forsiktig, men kjørte særlig godt i mellompartiet i den franske løypa. I mål var han sju hundredels sekund foran lagkamerat Braathen.

De to nordmennene startet som nummer én og to søndag, og det skulle vise seg at de hadde satt standarden for rennet.

Hekt

Kristoffersen kjørte sitt første slalåmrenn i verdenscupen siden han byttet til Marcel Hirschers skimerke Van Deer.

Det var også knyttet forventninger til Atle Lie McGrath søndag, men han hektet ganske tidlig i traseen etter en aggressiv åpning.

– Det er slalåm, og da er hekt alltid i spill. Det er den mest frustrerende måten å ryke ut på, for man har ikke gjort noe ordentlig galt. Så det er kjipt, men man kan ikke gjøre noe med det nå, sa McGrath til Viaplay.

