Opseth og Strøm hoppet til dobbeltseier på Lillehammer: – En skikkelig norsk jubeldag

Hjemmetriumfen kom etter at Opseth i første omgang lå på tredjeplass og var marginalt bak sammenlagtleder Eva Pinkelnig. Hun hadde kun 0,3 poeng opp til østerrikeren i tet.

Opseths svev på 137,5 og 133 meter holdt til seier. Den kom en måned etter at hun vant i sesongåpningen i polske Wisla. 23-åringens første verdenscupbragd fikk hun i Holmenkollen i mars i år.

– Det føles veldig bra. Jeg var personlig litt langt nede i går (etter en 20.-plass), så det var digg med en seier i dag. Og å få Anna med på pallen i tillegg, herlighet. Det var en skikkelig norsk jubeldag, sa Opseth til TV 2.

I kvalifiseringen var Opseth lengst ned i bakken, men hoppet på 137,5 meter ble dømt som fall. Også da hun fikk samme lengde i førsteomgangen, var hun dyp i landingen. Heldigvis var hun ikke borti snøen med armene.

Første gang

Pallplassen til Strøm kom etter svev på 140 og 129 meter.

– Jeg har øvd masse på de riktige tingene, men at det skulle ende som dette, var over all forventning. Det er spesielt, sa Strøm.

Hun var nummer to og 0,2 poeng bak Pinkelnig foran finalen. Der greide ikke verdenscuplederen å svare på prestasjonene til sine to norske konkurrenter og måtte nøye seg med å bli tredje best.

Det var tredje gang Strøm inntok podiet på øverste nivå. 24-åringen har en 2.-plass som toppresultat fra januar 2019. Søndag var hun på verdenscuppallen i et individuelt storbakkerenn for første gang

Et litt jamsides hopp stoppet Strøm fra å være i ledelsen etter første omgang.

Lundby slet

De øvrige norske var langt nede på listene. Thea Minyan Bjørseth klatret fra 21.- til 18.-plass etter hopp på 119,5 og 124 meter. Videre fulgte Maren Lundby som nummer 21 etter å ha vist seg fra en bedre side i finalen. Den regjerende verdensmesteren noterte 114,5 og 126 meter.

Nora Midtsundstad (121,5 og 113) falt ned noen hakk og havnet på 24.-plassen.

14-åringen Ingvild Midtskogen ble i første omgang disket i etterkant av et overivrig hopp på 82 meter.

