Tandrevold beste norske på sprinten i Finland – Hauser med klar seier

Østerrikske Lisa Theresa Hauser leder med 17,3 sekunder på italienske Lisa Vittozzi. Linn Persson fra Sverige blir trolig treer.

Tandrevold hadde ingen problemer med å senke blinkene på liggende, men på stående skyting glapp det på det fjerde skuddet. Før bommen lå 26-åringen an til seier.

– Nei, der røk nok førsteplassen, sa TV2s ekspertkommentator Ole Einar Bjørndalen da Tandrevold gikk ut fra standplass.

Ida Lien imponerte alle lørdag. 25-åringen fikk en bom på første skyting, men senket alle blinkene på stående og gikk godt i sporet. 25-åringen kunne dermed smykke seg med en 10.-plass.

Hanna Öberg har vært suveren de to første rennene i år, men lørdag ble det to bom på siste skyting. Dermed røk pallen for svensken, som ligger langt bak.

Til uka skal skiskyttereliten igjen konkurrere i verdenscupen, da i østerrikske Hochfilzen. Først ut for kvinnene er sprint på torsdag.

