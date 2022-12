Kilde trosset sykdom og vant igjen: – Merker at det tar tid å få igjen pusten

Resultatet kom en uke etter at Kilde var best i Lake Louise-rennet i samme disiplin. Lørdag vant han med seks hundredels sekund på rivalen Marco Odermatt. Disse to viser med all tydelig at de ønsker å dominere fartssesongen også denne vinteren.

Sist helg sto Odermatt øverst på super-G-pallen etter å ha endt foran Kilde.

Kilde hadde ingen optimal oppladning til lørdagens konkurranse. Han var syk med forkjølelse, og det gikk utover treningen og testingen i bakken. Likevel greide ingen å slå ham.

– Jeg klarer å mobilisere for de knappe to minuttene det tar, men jeg merker at det tar tid å få igjen pusten. Kroppen er ikke helt på plass, men nok til å vinne renn, sa han til Viaplay.

Norsk alpint har fra før seks utforseirer i Beaver Creek. Kilde var best også i fjor, mens Aksel Lund Svindal tok hjem fire triumfer i 2008, 2013, 2015 og 2017. Kjetil Jansrud var på topp i 2014.

Adrian Smiseth Sejersted kjørte strålende i henget og var en stund kun 14 hundredeler bak Kilde, men i siste halvdel av traseen ble det tøffere. Han er på en foreløpig 15.-plass og ble slått med 53/100.

