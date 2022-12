Kraftig opptur for Heidi Weng

Amerikanske Jessie Diggins vant rennet. Hun kunne gå på tidene til de argeste konkurrentene. Tyske Katharina Hennig ledet ganske mye av konkurransen, men hun holdt ikke helt hjem og ble nummer to. Det var snaut fire sekunder opp til Diggins.

Weng gikk et knalløp og ble nummer tre. Hun var 15,4 sekunder bak vinneren og bare ett tidel foran Ebba Andersson.

Anne Kjersti Kalvå tok femteplassen, under ett sekund bak Weng.

– Dette er ganske rått. Jeg ble ikke stiv i dag. Det var gøy. Alt er bonus med det jeg driver med nå. Jeg er strålende fornøyd. Jeg følte meg ikke så bra på Beitostølen (norsk sesongåpning). Jeg føler at jeg har mer overskudd nå, sa Weng til TV 2.

Foran skjema

OL gikk i vasken for 31-åringen etter at hun pådro seg korona. Det kom etter en oppløftende sesong fram mot lekene i Kina. Hun rakk så vidt å konkurrere etter vinterlekene før hun skled på isen og slo hodet i mars. Hjernerystelsen satte henne tilbake mange steg.

Tidligere i høst slo Weng fast at hun ikke regnet med å prestere før i januar. Dermed kan det se ut som hun er en måned foran skjemaet.

Sesongens store mål for langrennsløperne er VM i Slovenia i februar og mars.

Løypene i Lillehammer var ikke av de hardeste. Før start spådde TV 2-ekspert Petter Northug at det kunne bli et jevnt og spennende skøyterenn. Han fikk rett.

Endrer planene

Weng hadde opprinnelig bestemt seg for å droppe de siste verdenscuprennene i jula. De går i Davos.

Men etter den gode starten på sesongen må kanskje planene endres.

– Jeg må ta en prat med Sjur Ole (landslagstrener Svarstad). Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle være så bra så tidlig, og at det var nok med fire helger på rad. Jeg hadde sett for meg å stå over Davos og satse på Tour de Ski, for å være litt på den sikre siden, sa Weng til NTB.

Hun tror fortsatt at det blir slik.

– Jeg tror at jeg kan ha godt av en treningsperiode etter å ha gått fire helger på rad, og jeg tror at det blir sånn.

I føringen

Det ble tre svenske seirer i sesongåpningen Ruka (Finland) forrige helg, men i Lillehammer kom ingen svenske løpere på pallen.

Tiril Udnes Weng sikret seg verdenscupledelsen og fikk på seg den gule ledetrøya etter sjuendeplassen fredag.

– Jeg fikk en billig start på rennet sammen med Frida Karlsson. Så ble den siste runden en liten krig med meg selv, sa Weng til TV 2.

Lørdag venter sprintkonkurranse i fri teknikk mens løperne søndag skal ut i en klassisk 20 kilometer med fellesstart.

---

FAKTA

Verdenscup langrenn i Lillehammer fredag, 10 km fri teknikk:

Kvinner:

1) Jessie Diggins, USA 23.49,5, 2) Katharina Hennig, Tyskland 0.03,8 min. bak, 3) Heidi Weng, Norge 0.15,4 min. bak, 4) Ebba Andersson, Sverige 0.15,5, 5) Anne Kjersti Kalvå, Norge 0.15,9, 6) Victoria Carl, Tyskland 0.21,8, 7) Tiril Udnes Weng, Norge 0.24,2, 8) Frida Karlsson, Sverige 0.25,6, 9) Helene Marie Fossesholm, Norge 0.26,2, 10) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 0.23,8.

Øvrige norske: 12) Lotta Udnes Weng 0.34,0, 15) Silje Theodorsen 0.45,9, 17) Astrid Øyre Slind 0.47,5, 19) Margrethe Bergane 0.51,9, 23) Magni Smedås 01.01,0 28) Julie Bjervig Drivenes 1.13,7, 29) Maren Wangensteen 1.25,6.

Verdenscupen (4 av 32 renn):

1) T. U. Weng 330, Karlsson 327, 3) Andersson 280, 4) Hennig 267, 5) H. Weng 250, 6) Diggins 239, 7) Carl 235, 8) Kalvå 234, 9) Krista Pärmäkoski, Finland 217, 10) Maja Dahlqvist, Sverige 217.

Øvrige norske (topp 30): 12) Silje Theodorsen 190, 13) Østberg 173, 19) Fossesholm 146, 22) L. U. Weng 127.