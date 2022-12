Norge med klar stafettseier i Kontiolahti: – En taktisk genistrek

Det norske laget med Vetle Sjåstad Christiansen, Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø var med i tetkampen hele veien. Stafetten ble avgjort da Thingnes Bø utkonkurrerte tyske Roman Rees på ankeretappen.

Stryningen trengte ett ekstraskudd på liggende skyting, men farten i sporet var så god at han vant overlegent.

– Jeg blir like imponert hver gang. Det ser lett ut, kommenterte Tarjei Bø overfor TV 2 om lillebroren.

Taktikk

Tyskland ble nummer to og Frankrike nummer tre. Norge hadde endret på sin «normale» startrekkefølge og startet med Christiansen på første etappe. Det kan ha vært med på å avgjøre stafetten, mente Tarjei Bø.

– Vi må endre litt på laget innimellom. Ingen skal vite hvilket lag vi stiller med, og da blir det vanskelig for konkurrentene å sette sine utøvere opp mot våre.

– Jeg tror det var en taktisk genistrek fra oss. Og vi har jo egentlig så bra lag at alle kan gå alle etappene, smilte ringreven Bø selvsikkert.

Christiansen, som normalt er ankermann for Norge, måtte vedgå at det var annerledes å åpne stafetten.

– Det var uvant å gå med så mange nasjoner. Jeg er vant til å skyte mot to eller tre andre. Det er vanskeligere å vinne en førsteetappe. Men det var artig, sa han til TV 2.

Svensk fiasko

For det svenske laget, som har innledet sesongen bra og var blant favorittene, ble det en helsvart dag med flere strafferunder. Underveis på sisteetappen var svenskene over tre minutter bak teten.

Til slutt ble det 10.-plass for Sverige og Sebastian Samuelsson. Ankermannen pådro seg én strafferunde, mens Peppe Femling måtte tåle to på åpningsetappen.

– De som sto i banene ved siden av meg, stresset meg. Det er klart at dette føles verdiløst. Jeg har vært veldig gira, og nå er det litt tomt, sa Femling ifølge TT.

Spenning

Christiansen klarte seg uten ekstraskudd på liggende skyting, men måtte bruke ett på den stående. Dermed havnet han et stykke bak ledende Frankrike, men han tok inn forspranget med en forrykende sisterunde og vekslet i tet.

Lægreid trøblet mer på skytebanen. Han hadde ladekluss på liggende, og på stående ble det ordentlig spennende da han måtte bruke alle tre ekstraskuddene. Lægreid klarte akkurat å unngå strafferunde, og han vekslet omtrent likt med Tyskland.

Tarjei Bø gikk en solid tredjeetappe og sørget for at Norge holdt seg i tetkampen. Han brukte et ekstraskudd på stående skyting, men gikk fort på sisterunden og vekslet likt med tyske Benedikt Doll og 23,7 sekunder foran Frankrikes Emilien Jacquelin. Det ga broren Johannes et godt utgangspunkt.