Braathen og McGrath avslører veddemål før fartsdebuten: – Hadde vært helt vanvittig

Hva den smellen går ut på, vil de to foreløpig ikke gå ut med.

– Jeg skal ikke si hva det går på, men det er på dobbel topp ti. Hvis det skulle skje, er det et drastisk veddemål som tapes fra service-siden, sa McGrath da han pratet om søndagens muligheter på et digitalt pressetreff.

Han og Braathen er på plass i Beaver Creek. Ukene i forveien har duoen vært i Copper Mountain drøyt fem mil unna og trent på den ferske disiplinen. De to 22-åringene har allerede etablert seg i verdenstoppen i teknikkdisiplinene slalåm og storslalåm.

Hvor fort det går til søndag, blir spennende å se.

– Det er alltid et vanskelig spørsmål å svare på. Den beste matchingen vi har hatt på trening, er med sveitsere som Gino Caviezel og Loïc Meillard. Men trening og renn er to forskjellige ting, sier McGrath.

[ Kilde på 2.-plass i Lake Louise – Odermatt overlegen i super-G-åpningen ]

Vil ikke legge for mye press

De to kom seg begge over 500 verdenscuppoeng sist sesong, noe som betyr at de vil starte like bak de 30 best rangerte løperne i disiplinen. Topp 30 er realistisk, tror McGrath.

– Det er god sjanse for begge.

McGrath og Braathen har kommet inn og gjort det norske fartslaget betydelig større. I tillegg til Aleksander Aamodt Kilde er også Adrian Smiseth Sejersted, Henrik Røa og Markus Nordgård Fossland på start i Beaver Creek i helgen.

– Vi har fartslaget rundt oss til å sparre med til enhver tid. Det er en luksus uten like. Det gjør prosessen litt raskere enn om man ikke hadde hatt det, sier Hokksunds Lucas Braathen til NTB.

Kilde, som vant super-G og utfor i Beaver Creek sist sesong, og til slutt også super-G- og utforkula, har tro på ungguttene, men forbereder dem på andre forhold enn under treningen i Copper Mountain.

– Jeg vil ikke legge for mye press på dem, for det er super-G og Beaver Creek – det er ganske heftig. Det er bratt, det er hopp og ting kommer ganske fort på. Hvis de gjennomfører et normalt renn, kommer det til å bli veldig moro, sier Kilde til NTB.

[ Utfor-seier i Canada for «nervøs» Kilde: – Nervepirrende ]

McGrath planlegger utfortrening

For å få fartsfølelsen enda mer i kroppen skal McGrath også teste seg under en av utfortreningene i Beaver Creek.

– Det er planen. For å komme inn i bakken og få sett litt på forholdene. Å kjøre en verdenscuputfor er et ganske stort steg. Jeg tror med en god plan og å kjøre smart kommer det til å gå helt fint, sier han.

Det skal derimot ikke Braathen.

– Jeg har bedre ting å finne på enn å kaste bort livet mitt i en utforløype. Det skjer aldri, sier han til latter fra både McGrath og Kilde.

– Det skjer, svarer Kilde raskt.

– Jeg skal sitte her (på hotellrommet) med snacks og cookies og «chille» og se Atle kjøre sitt show, forteller Braathen.

– Det er litt forskjellen. Lucas går litt inn i super-G og har innsett at når han kjører fart, kan han spise mer «drittmat». Jeg går litt mer «all in» i fartskjøret, svarer McGrath.

Før søndagens super-G er det utforrenn fredag og lørdag i Beaver Creek.

[ Ny triumf for Shiffrin i Levi – Stjernesund falt til tiendeplass ]