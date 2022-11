Jarl Magnus Riiber jublet for seieren før landingen i Ruka

Kombinertrennet ble nærmest en ren hoppkonkurranse. Det skilte svært lite mellom de 50 utøverne etter langrennet som Riiber vant.

Riiber ledet knapt på Jens Lurås Oftebro etter langrennet tidligere på dagen. Han måtte hoppe 141 meter, men slo til med 145 og vant med 4,7 poeng på overraskelsen franske Matteo Baud.

– Det var så godt å følge opp lørdagens seier. Jeg hadde noen små tekniske problemer jeg fikk fikset på. Det var svært jevnt etter langrennet, og jeg jublet allerede før landingen da jeg skjønte at jeg hadde vunnet, sa Riiber til FIS.

– Det var digg. Vi hørte om mange lange lengder oppe på toppen, og jeg visste at vi måtte hoppe langt for å vinne. Jeg måtte virkelig skjerpe meg. Dette var hopping i riktig retning, for jeg klarte å slappe av og komme i riktig posisjon, forklarte Riiber til Viaplay.

Fransk overraskelse

Baud overrasket stort da han landet på 145 meter, og han tok seg forbi verdenscuplederen Julian Schmid med 7,7 poeng etter at tyskeren landet på 142,5 meter.

Den japanske utøveren Ryota Yamamoto endte sju sekunder bak Riiber i mål og hadde bare 1,8 poeng å ta inn i bakken. Han landet på 140,5 meter, men det holdt bare til tredjeplass i den jevne konkurransen.

Jens Lurås Oftebro fikk opp 137,5 meter, og med 144,2 poeng endte han på fjerdeplassen.

Jørgen Graabak var tredje best av de norske løperne etter langrennet. Han leverte et godkjent hopp på 133 meter og endte på 10.-plass.

– Et veldig fint skihopp, så jeg synes dette var bra. Jeg tar små steg, sa Graabak til Viaplay.

Støttet kvinnelige utøvere

Espen Andersen var 4,1 poeng bak og landet på 121 meter og endte på 34.-plass. Espen Bjørnstad fulgte på plassen bak etter 117,5 meter.

Einar Lurås Oftebro hadde 99 meter og hadde bare to utøvere bak seg.

Et samlet startfelt markerte sin støtte til kvinnelige kombinertutøvere og likestilling i kombinertsporten med å krysse stavene over hodet foran start. Kvinnene får ikke delta i OL enn så lenge.

Neste konkurranse for kombinertutøverne er på hjemmebane i Lillehammer kommende helg. Da er det også verdenscuprenn for kvinnene.