Beito-dobbel for Westvold Hansen – rørt av tilbakemeldinger etter IOC-markering

Søndag fikk den norske kombinerteneren inn til sin andre strake seier på Beitostølen denne helgen. Som i lørdagens konkurranse var den norske kombinerteneren i egen klasse.

Ida Marie Hagen, som ble nummer to, var i mål slått med 16,4 sekunder. Marte Leinan Lund gikk seg opp fra femteplass og tok den siste pallplassen. Hun var ett minutt og elleve sekunder bak Westvold Hansen.

Lørdag markerte kombinertkvinnene mot Den internasjonale olympiske komités beslutning om at kvinnekombinert ikke får plass på OL-programmet i 2026. Da var Westvold Hansen utstyrt med skjegg, og i tillegg krysset samtlige løperne stavene overhodet før start.

Den sistnevnte markeringen ble gjentatt foran søndag renn. Krysset står for «no exception», ingen unntak.

Hoppet i mål

Etter søndagens renn innrømmet Westvold Hansen at de positive tilbakemeldingene haglet etter lørdagens «aksjon».

– Det har vært veldig fint og mange positive tilbakemeldinger. Det er veldig rørende at folk bryr seg. Det gjør at det føles litt bedre for oss å stå i det, sa hun til NRK.

Etter lørdagens renn varslet Westvold Hansen overfor NTB at planen er å ta med seg grepet med kryssede staver inn i verdenscupsesongen. Der håper hun at konkurrentene vil gjøre det samme.

Søndag markerte hun i tillegg seieren på Beitostølen med et hopp, før hun kjørte baklengs over målstreken. Det hadde ikke sammenheng med kampen mot IOC.

– Jeg hadde bare lyst til å ta et lite hopp, smilte Westvold Hansen.

Ikke trygg

Hun hadde 18 sekunders forsprang på Ida Marie Hagen etter hopprennet som lå til grunn for søndagens renn. Dermed hadde ikke Westvold Hansen muligheten til å sløse med tiden.

– Jeg måtte trykke til fra start, og jeg synes det er ekstra artig å gå på ski når det er tette dueller. Det blir litt ekstra nerver før start, og det liker jeg, sa hun.

– Det gjør at man skjerper seg litt ekstra, og man vet at man må ta seg ut for å holde på ledelsen, la hun til.

Underveis var hun ikke trygg.

– Ida gikk veldig fort i går og har vært bra i hele sommer. Jeg skal innrømme at jeg var litt svett, sa vinneren.

