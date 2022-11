Gyda Hansen vant sesongåpningen på Beitostølen

Hansen gikk i mål 33,8 sekunder foran Lund. Ida Marie Hagen fulgte på 3.-plass, 50,6 sekunder bak rennets vinner.

– Det kjentes fint ut. Det var greit å få en gjennomkjøring, og kroppen kjentes fin ut. Jeg gleder meg veldig til sesongen. Det er veldig artig å gå skirenn, så jeg gleder meg til å konkurrere mer, sa Hansen til NRK.

De norske kombinertjentene markerte med å tegne på seg skjegg under lørdagens kombinertåpning. Det gjorde de for å sende en melding til Den internasjonale olympiske komité (IOC), som holder døren stengt for kvinnene i vinterlekene i Italia om drøye tre år.

– Vi håper å få fram at dersom vi hadde sett sånn ut, hadde OL i 2026 vært en selvfølge, sa Hansen til NTB før start.

Herrene går sin 10 kilometer senere lørdag.

