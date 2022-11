Ingvild Flugstad Østberg har klart helseattesten – klar for comeback på Beitostølen

Det fortalte hun på et pressetreff ved Olympiatoppen mandag. Hun fikk den endelig beskjeden sist uke.

– Det er jeg veldig stolt av og veldig glad for. Det har vært mye tøff jobb. Jeg har hatt det veldig bra og hatt veldig bra folk rundt og med meg. Jeg har hatt et bra team der, sa 31-åringen på Olympiatoppen.

Hun sier at det blir å fortsette å gjøre den jobben som kreves videre for å være med.

– Akkurat nå er jeg først og fremst veldig glad for at jeg skal gjøre det jeg har lagt ned så mye jobb for. Beskjeden fikk jeg i forrige uke, og jeg ble veldig glad. Jeg var nervøs, jeg skal ikke si noe annet enn det. Jeg har vært gjennom litt. Jeg var usikker på hvordan ting skulle gå selv om jeg visste at jeg hadde klart å snu en trend som nødvendigvis ikke var så god og gjort store framskritt.

Østberg har slitt med helsen de to siste årene og pådro seg to tretthetsbrudd i foten sommeren 2020. Foran sesongstarten på Beitostølen i november 2019 fortalte Østberg at hun ikke hadde fått godkjent helseattest og at hun dermed ikke kunne konkurrere.

Hun var tilbake i konkurransesporet foran sist sesong og rakk å få med seg tre verdenscuphelger i Ruka, Lillehammer og Davis før hun på ny fikk startnekt på grunn av at hun ikke besto helsetesten. Det gjorde at hun mistet hele resten av konkurransesesongen.

[ Johaug håper og tror på Østberg: – Krysser alle fingrer ]

Dette er langrennsløperen Ingvild Flugstad Østberg

Alder: 31 år (født 9. november 1990)

Klubb: Gjøvik

Meritter:

OL: 2 gull (4 x 5 km stafett 2018 og lagsprint 2014), 1 sølv (sprint 2014).

VM: 1 gull (lagsprint 2015), 3 sølv (15 km skiathlon, 4 x 5 km stafett, 30 km fristil 2019), 2 bronse (lagsprint, 10 km klassisk 2019)

Verdenscupen: 17 enkeltseirer. Vant Tour de Ski i 2019.

Har slitt med helsa de to siste årene. Pådro seg to tretthetsbrudd i foten sommeren 2020.

Gjorde comeback under verdenscupåpningen i Ruka 27. november i 2021. Det var hennes første konkurranse på 636 dager. Rett etterpå fikk hun startnekt grunnet helseutfordringer.

Aktuell: Har klart den obligatoriske helseattesten og er klar for sesongåpningen på Beitostølen neste helg.

