Kilde inspirert av Klæbos lagforslag : – Kunne vært noe

Det var i et intervju med VG nylig at Klæbo lanserte sine tanker rundt at modellen med landslag i langrennskonkurranser kan være forbi. Han ba i stedet sjefene i verdenscupsirkuset se til sykling og langløp for inspirasjon.

Der konkurreres det med profesjonelle team på tvers av nasjonaliteter. Klæbo foreslår at den løsningen i det minste kan prøves ut i et mesterskapsfritt år.

– Jeg tror det kunne vært noe. Det har blitt snakket om i mange år. Og den figuren viser seg å funke bra i andre sporter. Du ser det i Formel 1, sykkel og fotball. Så det hadde vært litt kult, men så er det alltid kult å kjøre med det norske flagget, sier Kilde til NTB og fortsetter:

– Men jeg er også litt mikset på det, for jeg digger laget mitt. Og jeg vet at hvis det hadde blitt sånn, så hadde det vært folk overalt og så hadde man møttes på renn med en helt annen dynamikk, så jeg vet ikke helt hvordan det ville vært.

Store avstander

Da den svenske avisen Expressen konfronterte Frida Karlsson med Klæbos tanker, klappet ikke hun umiddelbart henrykt i hendene. Svensken er redd for at store nasjoner kan dominere verdenscupen med utøvere på alle lag.

– Ja, det er litt det, da. Jeg vet ikke helt hvordan man skulle gjort det. Men jeg synes den figuren til Klæbo er veldig interessant, sier Kilde om Karlssons argument.

– Men jeg vet ikke hvordan det ville vært i praksis. Iallfall i alpint hvor du er avhengig av å ha et stort team rundt deg. Du ville hatt et stort team rundt deg da også, men det blir så store avstander med én i USA, én i Norge og så videre. Jeg er oppvokst litt annerledes, men jeg er også interessert i at det skal være litt mer interesse, fortsetter fartsfantomet.

Klæbos forslag kommer som følge av flere problemer i langrennssporten. Flere land i mellom-Europa sliter med å utvikle løpere, TV-tallene daler og interessen for langrenn er på stø kurs nedover.

– Opptatt av at nordmenn følger med

Kilde er ikke bekymret for alpinsporten skal komme i samme situasjon grunnet dens store internasjonale interesse, men håper at nordmenn fortsatt vil følge med på idretten han elsker.

– Heldigvis er alpint en utbredt internasjonal sport, som er stor i Europa. Og vi kommer alltid til å kunne ha det som en sikkerhet. Samtidig er vi veldig opptatt av at nordmenn følger med, og akkurat det er jo en bekymring, sier Kilde.

Fartskongen er heller ikke bekymret for at de nye norske superstjernene som Erling Braut Haaland, Casper Ruud og Viktor Hovland skal stjele all interessen:

– Det er sport det er snakk om, og det er sport vi driver med. Så at norske idrettsfolk får mer oppmerksomhet, er bare positivt for oss. At Haaland herjer som han gjør, er bare drit fett. Det kunne ikke vært negativt for oss.

