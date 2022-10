Frida Karlsson åpner for å flytte til Norge

Det er i et intervju med Expressen at Karlsson blir konfrontert med at langrennsvenninnen Maja Dahlqvist nylig snakket varmt om å flytte til Norge.

På spørsmål om hun selv kunne finne på å gjøre det samme, svarer Karlsson:

– Jada, jeg blir med! Jeg kan også bo der, det er jo bare å skaffe en bopel til.

Svaret ble ifølge Expressen ledsaget av en latter, men når avisens journalist ber Karlsson svare seriøst på om Norge kan være et alternativ, svarer hun:

– Kanskje. Jeg er jo alltid åpen for noe nytt. Og helt ærlig, Trondheim er en fin by. De har vel tre rulleskiløyper der, så det er jo veldig fine forutsetninger. Noe helt ekstra.

Trondheim arrangerer ski-VM i 2025.

Det var etter Toppidrettsveka nylig at Maja Dahlqvist uttalte seg svært positivt om å flytte til Trondheim. Hun henviste til at kjæresten Kevin Bolger har trent i trønderhovedstaden på sommerstid de siste årene og er svært begeistret for treningsmulighetene som finnes.

Frida Karlsson og Maja Dahlqvist brøt begge ut av det svenske landslaget foran den kommende VM-sesongen. Vinterens store mål for langrennsløperne er verdensmesterskapet i Planica.

