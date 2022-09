Tønseth: – Jeg fikk en gavepakke

– Det er bra. Det er den samme gjengen. Alt er likt, sier Didrik til NTB under et pressetreff med langrenn menn elite på Holmenkollen Park Hotell tidligere denne uken.

Da hadde han akkurat vært igjennom en ny, tøff økt med gjengen han kjenner godt til gjennom mange år.

Tønseth måtte komponere sitt eget team da landslagsplassen glapp foran sesongen 2021/2022.

– Det gikk bra med deg utenfor laget sist sesong, men det er kanskje en trygghet å være tilbake likevel?

– Ja, det er det. Jeg var veldig heldig i fjor med at jeg fikk hospitere på laget. Jeg fikk en gavepakke der, og jeg var med på en del samlinger, sier Tønseth.

Fordelen med å være på landslag er blant annet at du hele tiden blir målt opp mot de beste. Da får du raskt en bekreftelse på om du holder nivået eller ikke.

– Det ble et kalibreringsår, og jeg fikk muligheten gang på gang. Du skal ikke senke deg ned mange hakk før toget går. Dette er en vanvittig sterk gjeng, og det er mange løpere som er ganske like. Det er veldig bra nivå på alt av trening og konkurranser. Vi tapetserer pallen så snart det blir noe som ligner av skirenn. I langløp får vi juling hele hurven, slik som på Hitra, men jeg håper og tror at vi har noe på gang. Det er utrolig kjekt å være en del av en slik gruppe, sier den 31 år gamle trønderen.

Selv om Tønseth var utenfor landslaget sist sesong, kom han seg til OL i Beijing der det ble 8.-plass på 15-kilometeren. Han hadde en rekke sterke plasseringer i verdenscupen gjennom sesongen.

Løpesult

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er fornøyd med jobben Tønseth har lagt ned etter returen til det gode selskap.

– Siden vi møttes i starten av juni, har han stort sett fått gjort akkurat det han har ønsket av trening. Han er tilbake der han var for noen år siden der ting var jevnt bra, uten de høye toppene og de lave bunnene. Det har vært jevnt bra hele tiden, og da er jeg fornøyd, sier Nossum til NTB.

Didrik Tønseth var nylig bestemann igjen i den såkalte Bråtesten i Trondheim. Det er et motbakkeløp i terrenget der det er svært få i Norge som slår ham.

Tønseth skulle gjerne ha løpt mer, men tar ikke sjansen. Det var da han satset på terrengløp i 2019 at det bikket over på ham. Da fikk han en reaksjon som han dro med seg inn i langrennssesongen.

– Jeg tror at jeg skal være i bra form. Løpenivået er stabilt. Jeg løper fortere nå enn i 2019 da jeg var med på NM i terrengløp. Ut fra tallene er jeg en bedre løper nå, men klok av skade så løper jeg ikke konkurranser. Jeg skulle gjerne ha løpt mer, men det er kun i terrengløp. Jeg kan ikke stille i baneløp. Da får jeg rundjuling. Men i terrengløp skulle jeg ha klart å bite fra meg.

– Du er sikker på at de var løpingen som tok "knekken" på deg?

– Det var en av flere årsaker. Jeg var syk, fornuften tikket ikke inn og det ble for tidlig med løp etter sykdom. Jeg ble matforgiftet og raste ned i vekt. Jeg var som en sylfide. Lagrene var tomme. Jeg tok sjansen på å konkurrere, men det gikk ikke bra.

Spent

Tønseth fikk en runde med korona i starten av mai og frykter at han kan bli smittet igjen. Landslagets Emil Iversen har blant annet vært igjennom to runder med covid-19, den siste i august.

– Jeg fikk en runde med korona i starten av mai. Det var på Svalbard av alle ting. Planen var å få det i påsken, men det gikk ikke. Jeg dro til Svalbard, traff enda færre folk enn jeg pleier og da satt den.

Han frykter en runde nummer to.

– Jeg synes det er vrient nå, for nå er det ingen som tar hensyn lenger. Det skrives ikke noe om det heller, du må bare se på statistikken på nettet. Noen har hatt to runder, og det er alvor i runde to for mange også, selv om det er individuelt. Det er verre å navigere nå. Ingen bruker munnbind, og folk går på jobb om de er syke igjen. Jeg tror at vi går en tøff tid i møte, sier Tønseth om muligheten for at trening og konkurransehelger kan glippe på grunn av smitte.

Uansett koronafrykt, går han inn i en ny sesong med selvtillit.

– Det var stabilt i fjor, og det har vært stabilt i år. Hvis du følger teorien om at du er så god som de ti siste hardøktene som du har hatt, så har det vært bra lenge.

