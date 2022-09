Disse treningsmessige «alderdomsgrepene» har Holund tatt i sommer

Veteranen har gradvis endret treningsplanen etter hvert som han er blitt eldre.

– Når som du gradvis er blitt eldre, må du tenke annerledes på trening da, eller gjør du det samme som du har gjort? Må du spisse deg inn på enkelte felt som du ikke har vært nødt til før?

– Ja, til alt egentlig, er Holunds svar på spørsmålet fra NTB.

Holund har sanket medaljer jevnt og trutt siden OL i Pyeongchang i 2018 og er blitt en mesterskapsløper av rang i godt voksen alder.

Holund opplevde mange tunge år etter at han ble verdensmester som junior, men har tatt det igjen i godt mon senere. 33-åringen fra Nittedal utdyper:

– En 20 år gammel kropp er helt annerledes enn en kropp på 30 år. Du må endre etter hvert som du blir eldre, og det har jeg gjort. Jeg har gått fra å trene veldig mye hardt da jeg var yngre, til nesten ikke å trene hardt lenger. Jeg trener mer rolig, og det har fungert overraskende bra. Det er den endringen jeg har gjort på treningsbiten, sier mannen som ble verdensmester i blant annet femmil i Seefeld i 2019.

Variert

Holund forteller at du som skiløper kan trene over et bredt Spekter: Du kan trene på staking, gå på ski, gå på rulleski, gå klassisk, skøyting, løpe, sykle og trene alskens teknikk.

– Det er ubegrenset hva du kan bruke tiden din på av trening. Jeg løper en del, skøyter mye og går litt mindre klassisk. Det er ikke nødvendigvis negativt for diagonal, men stakingen er nok blitt nedprioritert de siste årene. Det er rett og slett fordi jeg ikke rekker å trene på alt.

– Er det fordi du synes det er litt morsommere å skøyte også? At du er best til det?

Holund drar på det:

– Ja...... Det er i hvert fall bedre å være veldig god i en ting, enn å være middels i veldig mye. Nå har vi stakefrie soner, og det å stake et løp er uaktuelt for vår del. Og vi går fryktelig lite enkeltstart klassisk. Det har kanskje vært ett og to renn i hver enkelt sesong der du får bruk for stakingen. Så lenge du har en rygg foran deg i fellesstart klassisk, så holder alle følge uansett. Og jeg kommer aldri til å avgjøre en fellesstart i klassisk med staking. Jeg må vinne skirenn i motbakkene, og da har jeg konsentrert meg om å bli bedre der.

– Det at det blir et litt annerledes konkurranseprogram med 10- og 20-kilometere, jaktstarter og ikke så mange rene 15-kilometere denne sesongen. Har det gjort at du har lagt opp treningen annerledes?

– Nei, egentlig ikke. Jeg tror det er litt å fyre for kråka det å gå mange korte intervaller og dra på seg syre.

Mesterskap

– Det er ikke 10- og 20-kilometere i VM og OL ennå?

– Nei, heldigvis ikke. Da hadde jeg kanskje trent annerledes. I de siste sesongene har det for min del handlet om mesterskap. Jeg vil selvsagt forsøke å gå fort i verdenscupen også, men et VM-gull veier tyngre enn verdenscupseirer. Det er bare slik det er.

– Det betyr at du kommer til å prioritere hardt?

– Ja. Jeg trener fortsatt for å gå fort på 15 kilometer. Det er ganske stor forskjell på 10- og 15 kilometer. En 10 kilometer er som en 1500 meter i løping, mens en 15 kilometer er nærmere 5000- eller 10.000 meter. Jeg er litt redd for at om jeg skal trene for å gå fort på 10 kilometer, så vil det gå ut over den aerobe kapasiteten som skal til for å vinne en 15 kilometer.

Holund sier at det har gått problemfritt for ham siden av midten av juli, men at det ikke var slik i vår og på forsommeren.

– Det var noe hele tiden. Jeg har ikke testet positivt på covid-19, men jeg tror at jeg har hatt det. Jeg har hatt noen symptomer som ligner. Det har vært nærkontakter både i familien og i andre miljø som har vært smittet. Samboeren og ungen min var smittet da jeg kom hjem fra OL. Da tenkte jeg at det ryker. Vi bor i samme hus, men jeg ble ikke smittet. Enten får jeg det ikke, eller så har jeg hatt det uten at jeg har visst det.

