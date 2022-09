Viaplay med vintergrep – veteran og ferskt fjes inntar studioet

Julie Strømsvåg har meldt overgang til NRK siden sist vinter. Det gjør at Viaplay må ta grep.

– Jeg er glad og stolt over at jeg får muligheten og gleder meg til å jobbe enda tettere med alle de flinke ekspertene våre. Med Sveits inn i vinterpakken får vi enda kulere helger, og alpint-VM i starten av februar blir utvilsomt et stort høydepunkt, sier Anthonessen i en pressemelding.

Hun var reporter i Viaplay forrige vinter. Hun skal kombinere reporteroppgaver med studiovert-funksjonen til vinteren.

Nilsen er et velkjent TV-sportsnavn med mange år i NRK og sist Discovery bak seg.

[ Ski- og skiskytterhelgene før jul ikke i fare tross høye strømpriser ]