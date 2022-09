Johaug blir langrennsekspert i NRK

– Jeg føler jeg sitter med mye kunnskap etter å ha vært så lenge i gamet og sporten. Det er over 15 år av erfaring på landslag, sier Johaug til NRK.

NRK har rettighetene til å vise verdenscupen på Beitostølen, sesongåpningen på Beitostølen, NM, verdenscupen i Holmenkollen og Drammen og VM. Kanalen sender også langløp.

Johaug skal bidra i NRKs sendinger fram til 2026.

– NRK og langrenn er det som har ligget hjertet mitt nærmest gjennom hele karrieren, sier Johaug.

Sportsredaktør Egil Sundvor er fornøyd med signeringen.

– Det er stor jubel for at Therese har valgt NRK. Det er en stjernesignering for oss i Sporten. Therese er helt unik som idrettsutøver, og med hennes kunnskap om langrenn og innsikt i toppidrettsmiljøet vil hun tilføre noe helt spesielt i våre sendinger som ekspert.

