Klæbo går alt for å vinne verdenscupen: – Vanskelig å droppe noe

– Sånn som det er nå, blir det vanskelig å droppe noe som helst. Her er det bare å ta på seg skidressen 1. november og ta den av igjen i slutten av mars. Jeg tror ikke det er så mye annet å gjøre. Det er sånn det er om du skal være med å kjempe om «kula», sier Klæbo til NTB i et digitalt intervju fra en høydesamling i Park City i Utah i USA.

En ny modell for utdeling av verdenscuppoeng trer i kraft fra kommende sesong. Det innebærer blant annet at 50 utøvere i hvert renn får poeng – mot 30 i det gamle systemet.

Det blir også tettere i toppen med 100, 95, 90, 85 og 80 poeng til de fem beste. Tidligere har tilsvarende rekke vært 100, 80, 60, 50 og 45.

[ Klæbo mener langrennssporten er i angrepsposisjon – ser til sykkel og Formel 1 ]

Gjør touren sentral

I Tour de Ski vil FIS kutte ned poengene til de beste og i stedet samle poengene mer. Det gjør det enda viktigere å gå alle etappene.

– Det blir åpenbart viktig om du skal kjempe om verdenscupen sammenlagt, så Tour de Ski blir like viktig som noen gang. Det er vanskelig å vinne verdenscupen uten å gå Tour de Ski, og jeg tror ikke det blir noe mindre vanskelig i år, påpeker Klæbo.

– Her handler det om å gå mange skirenn, og det er det jevne som drar. Da er det viktig å være fremme i skoen og være frisk og skadefri. Det er det som er nøkkelen, uten det er du sjanseløs, legger verdenseneren til.

[ Klæbos skade verre enn antatt – må trene alternativt i ukevis ]

Mer avslappet

Klæbo har i særklasse vært en av de mest påpasselige de siste årene når de kommer til å prøve å unngå smitte. Pandemien har herjet, noe som har fått 25-åringen til å ta en hel haug med forholdsregler.

Nå forteller han at han har sluppet litt opp.

– Det er ganske mye mer avslappende nå, men det er klart at man tar forholdsregler. Når sesongen starter, kommer vi nok til å ha på oss munnbind når vi setter oss på flyet. Men det er klart at covid har kommet for å bli, og vi må leve med det, sier trønderen og fortsetter:

– Blir du smittet, så blir du smittet. Det er en del av gamet, og det handler om å holde seg frisk. Men sånn det ser ut nå, er det som en vanlig forkjølelse. Det er ikke sånn at du blir slått ut så voldsomt. Det tar bare kanskje litt lengre tid.

Sist Klæbo løftet den største krystallkulen, var tilbake i 2019. De siste sesongene er han blitt nummer to og tre sammenlagt i verdenscupen.

[ Slik skal langrennsleiren unngå nytt bråk: – Vi kan bli tydeligere ]