Slik skal langrennsleiren unngå nytt bråk: – Vi kan bli tydeligere

– Vi må være tydelige, lytte og gå gjennom litt av det som blir gjeldende når vinteren kommer. Det er ikke nådig å være trener og samtidig ta ut lag. Den kommunikasjonen kan sikkert aldri bli god nok. Vi må gjøre en god jobb i forkant, sier landslagstrener Sjur Ole Svarstad til NTB.

Han og kollega Stig Rune Kveen har ledet langrennsjentene i Nord-Italia og Sveits de siste ukene. De erstattet Ole Morten Iversen og Ola Vigen Hattestad.

Vinter-OL i Beijing ble turbulent for langrennsledelsen. Flere ganger kokte det i forbindelse med uttak. Flere utøvere uttalte seg kritisk i mediene, og andre profiler stilte spørsmål med ledelsens håndtering når det kom til uttalelser og uttak.

– Det handler om følelser, dette her. Man har vært der før. Man vet hvor krevende sånne situasjoner er, svarer Svarstad på hvordan han så på situasjonen i OL utenfra.

Langrennssjef Espen Bjervig har også erkjent etter sist sesong at han har hatt for mye på tallerkenen. Skiforbundet har som et resultat av det lyst ut en ny stilling. En ny fagsjef får det sportslige ansvaret, mens Bjervig skal være administrativ leder.

[ Ski- og skiskytterhelgene før jul ikke i fare tross høye strømpriser ]

Greit å være uenig

OL var en vekker for Bjervig.

– Vi fikk noen læringspunkter, og vi må ikke glemme at det kan skje igjen, sier han til NTB.

– Jeg tror vi kan bli bedre. Vi kan bli tydeligere. Både jeg, trenere og utøvere, men vi vil nok komme i uttaksdiskusjoner. Det vil skje. Det er helt greit å være uenig så lenge man kan argumentere for begge veier, sier han.

Bjervig påpeker at det er stor forskjell på en høydesamling på sensommeren og et mesterskap. Ski-VM i slovenske Planica starter 23. februar.

– Stig Rune og Sjur Ole er veldig gode på å være bevisste med å ha åpen dialog og ha gode relasjoner. I stressede perioder reagerer vi litt annerledes enn vi gjør i fredstid. Det er helt klart forbedringspunkter, så må vi gjøre så godt vi kan og bli bedre, sier Bjervig.

[ Klæbo mener langrennssporten er i angrepsposisjon – ser til sykkel og Formel 1 ]

– «Halvklovner»

– Vi vet at vi kommer til å få konflikter igjen. I verdenscupen er det begrenset med personer som får vært med, og det er begrenset med personer som får være med i VM. Vi har flere utøvere på elitelag enn vi har kvoter til verdenscup, så det blir diskusjoner på hvert eneste uttak. Vi må jobbe mye med det og være tydelig på rammer rundt uttak, fortsetter Bjervig.

Han opplyser til NTB at det har blitt tatt flere «runder» med trenergruppa på å jobbe med kommunikasjon. Samtlige trenere går på «elitecoach»-programmet på Olympiatoppen.

Svarstad og Kveen har satt sitt preg i leiren til langrennsjentene allerede. Humor har blitt en viktig ingrediens for duoen.

– Begge er litt «halvklovner», holdt jeg på å si, smiler Ane Appelkvist Stenseth til NTB.

– De har mange spøker å bidra med. De er litt mer på der, men folk er forskjellig. Det fungerte lenge med dem vi hadde sist òg, legger hun til.

[ Hotellkaos før VM: Norge og Sverige tvinges ut av Slovenia ]

– En litt ny giv i gjengen

Ragnhild Haga var blant dem som var kritisk i vinter. Nå synes hun det er morsomt på tur.

– Man merker det er en litt ny giv i gjengen. At alle er skjerpet og har det fint samtidig. Den kombinasjonen har jeg alltid hatt veldig troen på i min karriere. Det å kunne tulle og tøyse litt mellom intervalldrag, men ha veldig fokus når du først gjennomfører. Det trenger ikke å være gravalvorlig hele tiden, men heller ikke bare fjas. Den balansen synes jeg vi er veldig bra på nå, forklarer hun.

Trener Kveen støtter Svarstad i at det sosiale byggverket som jobbes med nå, vil komme godt med til vinteren når ting blir mer tilspisset.

– Det henger godt sammen. Derfor er det viktig at jeg og Sjur Ole skaper gode relasjoner med gruppa. At det er lett å si fra om det er ting man er uenig i, både positive og negative tilbakemeldinger. Det vil være mye enklere om man har god gruppedynamikk, kjemi og god relasjon.

[ Langrennskvinnene har lagt planen for VM-sesongen – følger Northug-oppskrift ]