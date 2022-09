Otepää tildelt VM skiskyting i 2027

Otepää ble av IBU-styret anbefalt som VM-vert framfor finske Kontiolahti, og delegatene fulgte oppfordringen.

Det blir første gang Otepää arrangerer VM. Kontiolahti har arrangert VM flere ganger, sist i 2015.

De neste VM i skiskyting er i Oberhof, Tyskland i 2023, Nove Mesto, Tsjekkia i 2024 og Lenzerheide, Sveits i 2025.

Tidligere vedtok kongressen å forlenge utelukkelsen av Russlands og Belarus' skiskytterforbund inntil visse betingelser oppfylles, og styrets anbefaling ble fulgt også da delegatene besluttet at utøvere og ledere fra de to landene fortsatt ikke skal få delta i IBU-arrangerte konkurranser eller arrangementer.

IBU-styret fikk fullmakt til å oppheve utelukkelsene dersom det finner at betingelsene oppfylles før neste kongress. Blant annet kreves det at RBU og BiFB skal ta avstand fra krigen i Ukraina og sørge for at ingen av deres utøvere eller ledere er direkte involvert i de russiske krigshandlingene.

Kongressen fortsetter lørdag med valg av nytt styre og teknisk komité.

