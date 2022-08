Hopperne mangler fortsatt sponsormillioner: – Lov å være litt bekymret

– Det er en pågående jobb som gjøres. Selvfølgelig skulle vi ønske vi hadde kommet lenger med det. Sånn er det innimellom at ting tar tid. Det er gode prosesser noen plasser. Jeg håper vi har noen gode nyheter i løpet av to uker, sier Clas Brede Bråthen til NTB.

Han er landslagssjef for de norske hoppene.

I vinter ble det kjent at LO ikke forlenget sin avtale som hovedsponsor etter seks år. I april ga skiforbundet hopplandslaget et lån mens sponsorjakten fortsatte.

– Mange av prosessene går videre, men tar tid, for det er snakk om mye penger. Noen av dem har strandet, men sånn er det alltid. Man kan ikke vinne alle konkurransene i hoppbakken, ei heller alle prosesser med å sørge for at folk har mulighet til å investere, sier Bråthen.

– Fordi jeg bryr meg så mye om hoppsporten, er jeg mer bekymret enn jeg hadde vært om alt var på plass. Stress hjelper ikke. Det er lov å være litt bekymret, men jeg er ikke pessimist av den grunn.

