Motivert Haga før landslagscomebacket: – Vil være med og kjempe om medaljer

– Jeg har opplevd mange opp- og nedturer i karrieren min. Nedturene skulle jeg helst vært foruten, men samtidig har jeg lært veldig mye av dem, sier Haga til NTB.

Etter en forrykende 2017/2018-sesong, som ble kronet med to olympiske gull i sørkoreanske Pyeongchang, har Ragnhild Haga vært nødt til å se langt etter de gode resultatene de siste årene.

Den nå 31 år gamle langrennsløperen har faktisk ikke stått på pallen individuelt verken i verdenscupen eller i et internasjonalt mesterskapsrenn siden gjennombruddssesongen på det øverste nivået.

– Det føles til tider veldig frustrerende, men jeg føler likevel at jeg har vært tålmodig og forsøkt å takle nedturene på en best mulig måte.

– Føler du selv at du har en forklaring på hvorfor resultatene har uteblitt?

– Jeg tror det er flere faktorer som har spilt sammen. Etter OL i 2018 tenkte jeg nok at ting var veldig enkelt da jeg fikk det til, men jeg har nok skjønt i ettertid at det ikke fungerer sånn. Jeg la nok litt ekstra press på meg selv etter den sesongen, og med suksess fulgte også en del sponsoroppdrag, forklarer 31-åringen.

– I tillegg ga både Sjur Ole (Svarstad) og Roar (Hjelmeset) seg, så det ble mye forandring på en gang for min egen del, fortsetter Haga.

Gammel kjenning tilbake på laget

Tilbake på det norske kvinnelandslaget er også trener Sjur Ole Svarstad. Sammen med Stig Rune Kveen skal han forsøke å legge grunnlaget for en god vinter.

– Sjur Ole kjenner jeg godt fra før, ettersom han var treneren mine både på rekruttlaget og en liten periode på elitelaget. Da jeg hørte han skulle bli hovedtrener, visste jeg at jeg var i trygge hender. Stig Rune hadde jeg lite kjennskap til, men det virker som han har mye å bidra med, forteller Haga.

– Begge to har godt humør, så jeg håper det blir en god kombinasjon av fokus på resultater og fokus på trivsel. De to tingene vil være avgjørende for at det skal bli en bra vinter for flest mulig, fortsetter hun.

Sikter på å toppe formen før jul

I februar 2023 venter ski-VM i slovenske Planica, noe Haga har sett seg ut som et naturlig mål. Hun er likevel klar på at hun ønsker å være på tå hev allerede fra november.

– Selv om man er på landslag og har noen flere fordeler med tanke på uttak, så er det noe med det å gå på seg litt selvtillit før jul slik at man kan senke skuldrene noe. Det er selvfølgelig vanskelig å bestille, men jeg ønsker å ha noe som ligner en formtopp før jul, sier Haga.

Før nyttår har Åsen-løperen sett seg ut verdenscuphelgen i Davos i desember. Der venter et 20 kilometer langt skøyterenn.

I Planica i februar er Haga tydelig på hvilken distanse hun ønsker å levere på.

– Siden det er 10 (kilometer) fri jeg er best på, og alltid har vært best på, så er det naturligvis den distansen jeg sikter meg inn på. I tillegg hadde det vært veldig gøy om vi klarte å gå en god stafett.

Historisk distanse

Etter at både Tour de Ski og VM i Planica er unnagjort, venter det et historisk renn for de kvinnelige skiløperne. 12. mars 2023 skrives det nemlig langrennshistorie i Holmenkollen:

Kvinnene skal for første gang gå femmil på samme måte som herrene.

– Det blir veldig kult å være med og skrive historie. Jeg vet det har vært en del diskusjoner vedrørende om det er for langt, men vi får prøve og se. Det blir helt sikkert en evaluering etter sesongen om det er fornuftig. Jeg tror uansett det blir morsomt å få prøve seg, forteller Haga.

Avslutningsvis meddeler 31-åringen at formen er god.

– Akkurat nå er jeg på hytta på Sjusjøen, og forsøker å legge ned et godt treningsgrunnlag med flere langturer. Formen er der den skal være, men det er ingen toppform. Sånn sett er jeg godt i rute.

