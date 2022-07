Nils van der Poel tildeles Oscar-statuetten

I likhet med 1980-tallets svenske skøytestjerne Tomas Gustafson vinner Nils van der Poel Oscarstatuetten for andre gang. Forrige sesong fikk han statuetten for sitt verdensrekordløp på 10.000 meter under VM i enkeltdistanser.

Den svenske langdistanseeksperten slo under OL sin egen verdensrekord med over to sekunder, og var i en klasse for seg. Sølvet gikk til nederlenderen Patrick Roest, som ble beseiret med nesten 14 sekunder.

Den 26 år gamle svensken tok også VM-tittelen i Hamar senere på sesongen. Etter mesterskapet bestemte han seg for å legge opp.

Oscarstatuetten er opprettet i 1958 til minne om skøytekongen Oscar Mathisen (1888-1954). Statuetten er en miniatyr av billedhuggeren Arne Durbans statue av Oscar Mathisen, som er plassert utenfor Frogner stadion i Oslo.

Komitéen for utdeling av Oscarstatuetten 2022 har bestått av Laila Andresen, Tron Espeli, Hasse Farstad, Arild Gjerde og Ådne Søndrål.

