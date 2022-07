Jansrud åpner opp om framtiden – vil bli alpinekspert

– Nå er det ingenting som er landet ennå, men jeg håper jo at jeg kan være litt involvert inn mot idretten, hvor jeg kan gjøre noe tilsvarende ekspert på TV. Og så er det litt andre ting hvor folk ønsker å bruke meg som profil, sier Jansrud til NTB.

Det forteller han i forbindelse med en veldedighetsturnering på Vestfold Golfklubb.

Jansrud avsluttet karrieren på hjemmebane på Kvitfjell med 23 verdenscupseire, fem OL-medaljer og tre VM-medaljer etter 18 år som toppalpinist.

36-åringen har brukt meste parten av tiden etter han la opp sammen med sin kone, Benedicte Mortensen, og sin snart tre år gamle datter.

[ Sundby blir langrennsekspert i Viaplay ]

– Mange fugler på taket

Men nå vil han ut i arbeidslivet igjen.

– Jeg kan si det sånn at det er mange fugler på taket, men jeg har sagt at jeg etter sommerferien skal ha funnet meg en jobb, fortsetter den tidligere toppalpinisten.

– Hva ønsker du å jobbe med?

– Akkurat nå vet jeg at det kommer til å bli litt prosjektbasert. Det blir litt her og der, også håper jeg at jeg kan finne et sted jeg kan jobbe i noen år. Å være pensjonert idrettsutøver varer kanskje noen år hvor man er interessant, og så faser det gradvis ut. Så nå er det jo greit å gjøre ting som ikke bare er avhengig av det, og så på et eller annet tidspunkt stopper det, forklarer han.

[ McGrath fikk knekken: – Vi er ikke superhelter ]

Vil bli alpinekspert

Jansrud fortalte at han ønsker å prøve ut litt forskjellige type jobber. Alt fra alpinekspert på TV til å jobbe med organisasjonsstruktur står på ønskelisten.

– Det kan være litt reklame og kampanjer, men jeg tror jeg har lyst til å jobbe med mennesker og organisasjonsstruktur. Veldig mye av min karriere har vært å forvalte det vi fikk av Lasse Kjus og Kjetil André Aamodt, og som vi igjen har prøvd å gi videre til de neste alpinistene som skal slå gjennom. Og det tror jeg kan være veldig, veldig relevant også i arbeidslivet.

Jansrud blir i så fall ikke den første landslagsalpinisten som har fortsatt karrieren sin i TV-ruta. Kjetil André Aamodt, Lasse Kjus, Bjarne Solbakken og Nina Haver Løseth er blant stjernene vi har fått en gjensyn med som alpineksperter og kommentatorer etter endt karriere.

[ Kilde gjør storslalåm-comeback ]