Sveriges langrennssjef: – Kan bli aktuelt å endre modell

Både Frida Karlsson, Linn Svahn og Maja Dahlqvist har alle gjort det klart at de ikke vil være en del av treningshverdagen til det svenske landslaget kommende sesong. Til grunn for Karlsson og Dahlqvists beslutning om å takke nei til landslaget ligger et ønske om å ha flere treningsdager på hjemmebane og å slippe fellessamlinger.

I tillegg har Jonna Sundling og Emma Ribom, som fortsatt er med i landslaget, varslet at de vil kjøre sitt eget høydetreningsløp før sesongen.

De trenes av Magnus Ingesson, som tidligere har vært kritisk til at landslaget ikke tilbyr nok høydetrening. De to skal likevel være en del av landslagets treningsopplegg underveis i sesongen.

Mer individuelt

Tidligere landslagsløper Per Andersson peker på problemene med den nåværende modellen. Han mener landslagsledelsen må gjøre opplegget mer individuelt. Han vil likevel ikke legge for mye av skylden på Byström og co.

– Modellen vi har hatt lenge, der vi er en stor gruppe som gjør mye sammen, ser jeg at ikke er fremtiden. Jeg tror vi trenger en ny struktur som gjør det mulig og individualisere opplegget, sier Andersson og legger til:

– Det er en utfordring å finne en modell som muliggjør et mer individuelt opplegg. Det er en nødvendighet for at vi skal henge med verdenseliten. Jeg vil ikke kritisere Anders Byström, for jeg vet hvor stor utfordringen er.

– Må se på modellen

Landslagssjef Byström signaliserer at det kan gå mot en endring.

– Vi får være forberedt på å se over modellen som har vært så sterk i mange år. Det kan den fortsatt være, men vi skal se på hva vi tror om fremtiden, sier Byström og legger til:

– Vi gjorde en undersøkelse i vår, der samtlige sa at lagfølelsen er viktig for deres prestasjon. Uansett om det er individuell idrett så er laget viktig.

Sesongens store høydepunkt er VM i Planica i februar og mars neste år.

