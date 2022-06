Svarstad om nyjobben i langrenn: – Akkurat nå er min viktigste jobb å bli kjent med utøverne

På 1400 meters høyde er opptakten til VM-sesongen i sin spede begynnelse. Som så ofte før har langrennslandslagene sine første junidager i Sognefjellet.

Onsdag møtte også en rekke medier opp. Der ble løpere og trenere gjennomintervjuet, men stolene til Heidi Weng, Helene Marie Fossesholm, Ragnhild Haga og Anne Kjersti Kalvå sto tomme.

Alle trøbler litt med helsen og står over første treff med Svarstad som kvinnelandslagets hovedtrener. Svarstad føler ikke at han står ribbet tilbake.

– På denne tiden av året er det viktig å optimalisere det for alle. Flaksen for meg er at jeg kjenner et par av løperne som er hjemme veldig godt fra før, og her oppe har jeg fått møte mange nye ansikter. Det er mer enn nok å henge fingrene i, og så vet jeg godt at det beste for dem som er hjemme, er at de er hjemme. Vi er i begynnelsen av juni, og vi har stor tro på at vi kan være fulltallige etter hvert, sier Svarstad til NTB.

Motiverte utøvere

Stryningen har en uke bak seg i sjefsrollen. Han tok over etter Ole Morten Iversen og har fått med seg Stig Rune Kveen i trenerteamet. Duoen skal levere resultater med et lag som har mistet medaljegrossistene Therese Johaug og Maiken Caspersen Falla.

Flere har spådd langrennskvinnene en røff vinter. Svarstad er offensiv og ser muligheter.

– Jeg ser mange motiverte damer som er villig til å legge ned en god jobb. Jeg ser en offensiv gjeng i angrepsposisjon, og så får vi se hva det holder til i vinter. Det gjelder å gjøre jobben hver dag framover for å hevde oss, sier Svarstad.

Han sier at hans viktigste jobb framover blir å gjøre seg ordentlig kjent med alle løperne.

Høydepunktet

VM i slovenske Planica blir høydepunktet i 2022/23-sesongen. Mesterskapet varer fra 21. februar til 5. mars.

Der er det fortsatt uklart om russiske løpere får delta. FIS har ikke tatt stilling til en forlenget utestengelse. Verdenscupen starter opp i finske Ruka med sprint 25. november.

– Jeg skal ikke mene for sterkt om FIS bør sette en dato for eventuell russisk deltakelse neste sesong, men jeg synes at det standpunktet de har tatt til nå er helt riktig. Denne krigen er så tragisk at du bare har lyst til å grine

Neste langrennssamling skjer i Bø fra 20. til 26. juni (inkludert verdenscup på rulleski). Da satser Svarstad på å ha et fulltallig lag.

