McGrath fikk knekken: – Vi er ikke superhelter

– Jeg hadde en veldig lang og morsom, men mentalt krevende sesong. Da siste verdenscuprennet var kjørt, følte jeg at jeg tømte den siste dråpen i glasset og la alt igjen da jeg krysset målstreken. Jeg røk på en liten knekk, hvor jeg var utladet. Det var mye … Jeg fikk covid og så videre. Det var tungt å dra på NM med korona og skulle kjøre alle grener, sa McGrath til NTB.

Unggutten fikk sitt virkelig store gjennombrudd i verdenscupen forrige sesong, med sine to første seirer og fjerdeplass i slalåmcupen sammenlagt. Det til tross for at McGrath hadde røket et sideleddbånd i kneet og hadde vært ute store deler av sesongen før.

– Hvordan var den knekken?

– Mest psykisk, men det var ikke sånn at jeg hadde det dårlig egentlig. Det var som at jeg hadde jobbet så lenge og så hardt for noe. Da jeg skadet meg i fjor, følte jeg at jeg fikk en lang sesong. Det var ikke sånn at da jeg skadet meg i januar, så tok jeg en pause. Det var liksom «nå er jeg ute for sesongen, nå begynner jobben mot neste». Jeg følte at sesongen varte i over et år, og når den da endelig tok slutt, så var det litt sånn «oi, nå var jeg veldig sliten», fortalte han.

22-åringen forteller at han har lært av opplevelsen og nå har tatt sin første ferie, noensinne.

– Jeg tok meg en ordentlig pause for første gang ever, kanskje. Dro på ferie og levde det typiske alpint-livet du ser i sosiale medier. Så i år var jeg en av dem, og jeg likte det skikkelig, sa McGrath og fortsatte:

– Men da må jeg også innse at jeg ikke er like god fysisk form nå på våren, som jeg var i fjor da jeg var skadd og hadde trent kontinuerlig siden januar. Litt knekk på det, men jeg er veldig motivert til jobben som må gjøres.

Ikke alene

Landslagsalpinist Thea Stjernesund fortalte til NTB at hun hadde hatt samme opplevelse som McGrath etter sesongavslutningen.

– Det er flere som forteller at de har opplevd det samme, så det er kanskje ikke overraskende?

– Det er ikke noe å være overrasket over, nei. De fleste folk har eksamen som de jobber mot i et år, og når den eksamenen er over, blir man litt paff og ikke vet hvor man skal gjøre av seg. I Hvert fall om man har tatt et skikkelig skippertak på slutten. Det er litt sånn vi idrettsutøvere sitter igjen med. Det man har jobbet så hardt for hele året, er bare ferdig. Da er det viktig å gi seg selv en pause, for vi er ikke superhelter, svarer McGrath.

Fremtidig utforkonge?

McGrath regnes sammen med bestekompisen Lucas Braathen som de største alpintalentene i verden. De står begge med to seirer hver i verdenscupen og har satt skyhøye mål for seg selv.

For å nå målene skal McGrath begynne å prøve seg i fartsdisiplinene i verdenscupen.

– Planen neste år er kanskje å legge på tre til fem super-G-renn, når det skulle passe. Jeg hadde ikke vært ambisiøs om dette hvis jeg ikke hadde troen på at jeg kunne kjøre bra i fart. Og det vi har sett med mitt ultimate mål om å ta den store «kula», da kan du ikke ha to grener. Da må du ha tre, sånn som nivået er nå, sa McGrath og spøkte med at han kanskje er full fartsløper og har glemt hvordan man kjører slalåm om åtte til ni år.

