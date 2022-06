Kørra blir ny trener på rekruttlandslaget: –Utrolig spennende

32-åringen har skrevet en kontrakt på to år, opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding.

Kørra har vært trener for juniorlandslaget de fire siste årene, men tar nå steget opp til å være trener for rekruttene. Sju av de tolv løperne på rekruttlandslaget har Kørra vært trener for på juniorlandslaget.

– Det er utrolig spennende å få denne muligheten. I denne gjengen av rekrutter er det mange «gamle» kjente. Jeg ser frem til å «revitalisere» samarbeidet med, for meg, fem nye løpere og «mine» tidligere juniorer, sier Kørra.

Hun tar over jobben etter Torstein Drivenes, som fortalte 1. juni at han gir seg i jobben han har hatt i tre år.

[ Kveen blir assistenttrener for langrennskvinnene ]