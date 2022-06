Karlsson skværet opp med landslagsledelsen: – Ingen stridsøks der

Tidligere denne uken ble det kjent at Karlsson og Maja Dahlqvist har bestemt seg for å stå utenfor det svenske landslaget fram mot Planica-VM kommende vinter. Det skapte store overskrifter.

Til grunn for beslutningen lå et ønske om å ha flere treningsdager på hjemmebane og å slippe fellessamlinger. I en pressemelding fra det svenske forbundet het det at Karlsson og Dahlqvist valgte å ikke være med på landslagsavtalen de ble forelagt.

– Det var jeg skuffet over. Det høres jo ut som at vi ikke stiller opp for sporten og laget, sa Karlsson i etterkant.

Nå sier langrennsstjernen at hun har snakket ut med landslagstrener Anders Byström.

– Det er ingen stridsøks der. Vi går ulike veier fram til konkurransesesongen, og i november hopper vi på toget igjen. Både de og vi jobber for det samme – at vi skal gå så fort som mulig. Jeg har en dialog med Anders, sier Karlsson til Expressen.

I etterpåklokskapens lys skulle hun gjerne ha informert flere av sine nære før nyheten om avhoppet fra landslaget ble kjent.

– Alt gikk veldig fort, jeg synes litt for fort. Jeg hadde ikke tid til å snakke med de rundt meg og folk som avgjørelsen kunne påvirke, for eksempel sponsorer. Jeg hadde heller ikke tid til å snakke med de på laget, sier Karlsson til avisen.

