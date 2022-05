Kjøll vil ikke snakke om mulige OL-byer: – Altfor tidlig

Lørdag holder Norges idrettsforbund ledermøte i Tromsø. Der skal blant annet OL-spørsmålet diskuteres.

I et intervju med NRKs Helgemorgen lørdag var idrettspresident Berit Kjøll tydelig på at tiden ikke er inne for å diskutere hvor et eventuelt OL i Norge skal legges.

– Vi er ikke i nærheten av, som noen allerede har begynt å snakke om, å snakke om steder i Norge. Det er altfor tidlig. Vi er nå i en første fase av en prosess, hvor vi kartlegger dette internt, sa hun.

– Aller først må idretten internt ha reelle og gode prosesser. Jeg ønsker virkelig ikke noen debatter nå om landsdeler eller steder, understreket Kjøll også.

Idrettstinget i 2019 ba styret i Norges idrettsforbund igangsette en prosess for å kartlegge om det er en reell vilje internt i idretten til å søke om et nytt OL. Kartleggingen skal også avdekke hvilke premisser som eventuell skal legges til grunn for å gå i dialog med norske myndigheter om saken.

Et sonderingsutvalg har arbeidet med saken siden i fjor høst. Det skal presentere sine innledende innspill i saken i Tromsø lørdag. Kjøll kaller det ledermøtet får høre for en løypemelding.

[ Folket ønsker vinter-OL i Norge ]