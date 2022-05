Svahn bryter med landslaget – satser mot ski-VM på egen hånd

Det opplyser Sveriges skiforbund i en pressemelding.

– Beslutningen har bakgrunn i at jeg vil jobbe tettere med mitt eget team på hjemmebane og legge en plan som er optimal både for å hente meg inn igjen fra skade og for å utvikle og motivere meg mot framtidige mesterskapsmål, sier Svahn.

22-åringen har lagt bak seg to svært tøffe mesterskapssesonger. Hun feilet som favoritt på sprinten i 2021-VM og mistet resten av mesterskapet med sykdom. I OL i Kina kom hun aldri til start på grunn av en skulderoperasjon sist høst.

Landslagssjef Anders Byström synes det er trist at Svahn velger å satse videre utenfor landslaget.

– Det er en trist beskjed. Linn er en friskus som bidrar med farge både i og utenfor løypa. Vi kommer til å savne henne, sier han.

Kommende sesongs store mål er VM i slovenske Planica fra 21. februar til 5. mars.

