Lundby åpen om frykten: – Har vært veldig redd

Lundby møtte pressen sammen med resten av det norske hopplandslaget på Olympiatoppen i Oslo denne uken. Etter planen gjør hun sine første hopp i august og er tilbake i konkurranse når sesongen begynner for fullt mot slutten av året.

Da vil det være over halvannet år siden hennes siste konkurransehopp. Det var i VM i Oberstdorf. Resultat? Gull i storbakken for første gang til en kvinne. En kamp hun jobbet for i årene i forveien. I forberedelsene til mesterskapet kjempet hun en annen tøff kamp i kulissene.

Etter VM startet nedturen.

– Jeg jobbet hardt inn mot Oberstdorf og klarte for så vidt å bli verdensmester i stor bakke. Da jeg gikk tilbake til normale prosedyrer med normalt inntak av mat og drikke, fikk jeg en kjempesmell som jeg aldri hadde sett for meg at jeg skulle få. Det kostet, forteller hun til NTB.

– Veldig redd

En tøff tid gjorde at hun til slutt åpnet opp om vektproblemene. I forkant ble det også kjent at hun skulle delta i TV 2-programmet «Skal vi danse». I etterkant erkjente hun at det var et forsøk på å finne noen svar som kunne sørge for OL-plass.

– Jeg opplevde at hele den prosessen gjorde at folk fikk forståelse. Det ga kanskje mindre press siden jeg sa det som det var, og folk skjønte at det var vanskelig. Jeg har hatt et veldig stort ønske om å komme tilbake. Det er det største presset som jeg alltid legger på meg selv.

– Jeg har vært veldig redd for ikke å klare det. Veldig, understreker hun.

– Er du fortsatt redd?

– Man er alltids det. Man tenker på verst mulige utfall, så litt redd er jeg, selvfølgelig. Men jeg føler meg ganske trygg på at ting er på rett vei.

Fått det enklere

– Det hadde vært forferdelig å måtte legge opp på grunn av noe sånt. Det har vært den største frykten. Jeg opplever ikke at det har vært no press fra omstendighetene. Kanskje heller motsatt etter at jeg var åpen om det, fortsetter Lundby.

Etter å ha snakket opp kvinners rettigheter i hoppsporten og like muligheter ble Lundby også en ambassadør for en annen utfordring i idretten. Det har hjulpet henne selv óg.

– Ja, det er blitt veldig mye enklere. Nå vet alle hva som er mitt problem. Da kan man bare snakke om det uansett. Det har vært veldig deilig, forteller totningen.

Det har også gjort at hun har hjulpet andre som er i samme situasjon eller har mer generelle utfordringer i livet.

– Jeg får meldinger fra alle mulige folk, egentlig. Noen har opplevd det samme, og så er det vanlige folk som gjennomgår en livsstilsendring.

Håper unge lærer

Den meritterte hopperen, som har OL-gull fra normalbakken i Pyeongchang i 2018, hadde en turbulent sesong i forkant av VM-suksessen. I Oberstdorf ble det ett gull, to sølv og en bronse.

– Det var tøft. Jeg slet med vekta hele sesongen og hadde egentlig en ganske dårlig sesong. Jeg visste hva jeg slet med og visste hva det kunne utgjøre i bakken om jeg fikk orden på det, forteller hun.

Hun håper unge talenter lærer av henne.

– Ble smellen større fordi du var for ekstrem?

– Ja. Det er noe yngre helt klart bør lære av. Det er helt greit å være åpen om også. Det viser bare hva det kan gjøre med deg om man tyner det for langt.

