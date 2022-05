Én ting plager Thingnes Bø etter OL-suksessen: – Det var litt klønete

Sist vinter lyktes stryningen med å prikke inn formen til OL, der han ble skiskytterkonge med fire gull- og én bronsemedalje. En måned tidligere var han i villrede etter 28.- og 21.-plass i Oberhof og en lang periode bak seg med høyst ustabile resultater.

Løsningen ble en uke på hytta på Sjusjøen sammen med kun den nærmeste familien for å ta en mental pause og bygge overskudd. Det løsnet i Anterselva i den siste verdenscuphelgen før vinterlekene, og resten er historie.

Likevel er ikke Thingnes Bø helt ferdig med å tenke på det som skjedde i månedene før OL-suksessen.

– Det var litt klønete resultater før OL. Anterselva var bra, OL var bra, og jeg fikk meg en seier i Frankrike. Men så var jeg nummer 20 dagen etter, liksom. Jeg vil opp og nikke på pallen i hvert eneste renn. Det er det som driver meg. Og da må jeg tilbake på det nivået, sier medaljegrossisten til NTB.

Går for ny verdenscuptittel

Thingnes Bø gikk 13 verdenscuprenn foran OL og vant ett av dem. Det ble i alt seks topp fem-plasseringer, men også fem renn utenfor topp 15. Det er tydelig at de enkelte svake plasseringene plager den seiersvante 28-åringen.

– Ja, selvfølgelig. Jeg kjente på savnet av å være der oppe og kjempe om pallen i hvert renn. Jeg har lyst tilbake dit. Og det er mer enn nok motivasjon – å unngå de skirennene der jeg ikke er med og leker i toppen, sier han.

Han hadde vunnet den gjeveste verdenscupkula tre ganger på rad, men endte 2021/22 på 13.-plass og måtte se franskmannen Quentin Fillon Maillet ta sammenlagttittelen.

– Jeg går i den modusen der jeg i stedet for å være sint og lei meg for det, så tenker jeg «hva kan jeg gjøre for å komme tilbake dit?». Nå håper jeg å være der (i teten) når sesongen starter og bare kjøre på videre. Jeg har lyst til å vinne verdenscupen sammenlagt, det er det store målet for sesongen.

Etterlengtet pause

På tampen av fjorårssesongen tok Thingnes Bø seg en pause og sto over de tre siste verdenscuphelgene, og dermed kunne han stille opplagt på pressekonferanse i anledning startskuddet for sesongoppkjøringen i Crafts lokaler på Hoff i Oslo. Han gleder seg over å ha fått gjort andre ting enn skiskyting og spriting av hender i to måneders tid.

– Det handler av og til om å gjøre ingenting, og at det er nok. Men jeg har hatt tid til å være med litt på ting da. Jeg har fått vært i bursdager, med familien, på sponsoroppdrag, og i tillegg er det oppfølging av et nytt hus vi skal flytte inn i. Jeg har rett og slett fått vært med på hjemmebane for én gangs skyld, smiler han.

For kommende sesong planlegger han stort sett å være med på det samme opplegget som resten av landslaget. Det betyr at han sikter seg inn mot å gå alle renn.

– Ja, utenom juni-samlingen blir jeg med på alt. Det er akkurat da vi flytter inn i nytt hus, og det er jo en del logistikk der. Men jeg blir med på alt etter det, sier den revansjsugne tidligere verdenscupvinneren.

